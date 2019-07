Un bando per aiutare i disabili a fare sport

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPORTUDINE Un'iniezione di risorse fresche per lo sport senza barriere. Su proposta dell'assessore regionale alla Cultura e Sport, Tiziana Gibelli, la Giunta regionale ha dato il via libera a un Bando per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi Testo unico in materia di sport. Si parte, in questa seconda metà del 2019 con una disponibilità finanziaria di 185 mila euro, ma già con l'impegno - come assicura la stessa Gibelli - di incrementare le risorse il prossimo anno....