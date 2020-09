LA CURIOSITÀ

UDINE Sarà stato lo scherzo di qualche buontempone, magari dopo un sabato sera un po' esagerato. Tant'è. Ma ritrovarsi un bagno chimico per disabili quello più voluminoso sulle strisce pedonali tra via Manin e Piazza Libertà non è sembrato una bella carta di presentazione, soprattutto durante la passeggiata di qualche turista. Due bangi chimici da tempo sono stati sistemati vicino alla scalinata che porta sotto la Loggia di san Giovanni, in occasione degli eventi estivi che si sono svolti in Piazza Libertà. Più o meno semi nascosti, non hanno mai urtato la vista, in particolare di chi ha un esercizio nei dintorni. Ma domenica mattina, baristi e ristoratori della zona si sono trovati davanti, praticamente in strada, il bagno chimico destinato ai disabili e con tanto di porta spalancata. La bravata è stata fatta, presumibilmente, sabato notte. Durante la giornata di domenica qualche amante dell'ordine si è premurato di mettere un laccio alla porta, almeno per tenerla chiusa per non avere la panoramica di un wc spalancato in pieno centro storico. Ma il manufatto lunedì mattina era ancora lì in bella vista e non senza le lamentele degli esercenti della zona che si sono chiesti come mai, in tutta la giornata di domenica, non si sia fermato alcun agente della Polizia locale a verificare lo scherzo e procedere allo spostamento del bagno chimico dov'era stato posizionato in origine. Ma non sono mancati nemmeno i commenti sulla scelta di mettere dei wc in pieno centro, a pochi passi dai bagni pubblici che si trovano sotto la Loggia del Lionello. Oltre a non essere bello da guardare, sulle strisce pedonali intralciava anche il traffico, soprattutto al lunedì mattina con il passaggio di numerosi furgoni per il carico scarico delle merci negli esercizi della zona.

