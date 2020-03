LA GIORNATA

UDINE Cinque nuovi casi e un municipio ostaggio del panico da Coronavirus. È questo il bilancio della giornata di ieri in Friuli Venezia Giulia, a quasi 72 ore dal primo paziente positivo confermato nella serata di sabato a Gorizia. Allo stato attuale i cittadini risultati positivi al tampone sono 13 (otto a Udine, tre a Trieste e due a Gorizia), mentre si attende l'esito di altri 17 test. Ma ciò che è successo all'interno del municipio di Remanzacco, alle porte di Udine, è la cartina al tornasole della capacità del solo timore del contagio di bloccare l'attività di un intero Ente.

IL CASO

La notizia si è diffusa ieri mattina: un assessore comunale di Remanzacco ha contratto il Coronavirus. A contagiarlo sarebbe stata la moglie, che aveva partecipato a Udine al convegno del 20 e 21 febbraio organizzato dall'Associazione italiana di ingegneria agraria, cioè al punto zero del contagio friulano. È iniziata a quel punto una giornata surreale, vissuta da una giunta che si è ritrovata prigioniera del municipio. «Ci hanno detto di non muoverci dal Comune - ha raccontato il sindaco Daniela Briz - in attesa di essere presi in carico dalla macchina della prevenzione dell'Azienda sanitaria. Abbiamo chiuso gli uffici al pubblico e nel tardo pomeriggio ci hanno comunicato la decisione: quarantena per tutti». L'isolamento a domicilio è già iniziato e durerà 10 giorni, in quanto l'ultimo contatto con l'assessore contagiato risale a giovedì scorso. La misura riguarderà tutta la giunta (sette persone, compreso il sindaco e l'assessore positivo), i consiglieri di maggioranza, il segretario e quattro dipendenti. I tamponi saranno effettuati solamente nel caso dovessero insorgere dei sintomi sospetti. «Proveremo a rimanere al fianco della popolazione anche da casa - ha assicurato il primo cittadino di Remanzacco: lo faremo via Whatsapp, sui social, in qualsiasi modo, anche se non potremo muoverci». Oggi gli uffici riapriranno, anche se con una disponibilità ridotta di personale.

I NUMERI

Tutte e dodici le persone positive in regione manifestano sintomi lievi. Sono state prese in carico dal sistema sanitario regionale ma non si trovano ricoverate in ospedale. Sono in isolamento nelle loro abitazioni e hanno il divieto di uscire e di avere contatti con altre persone. Si attende inoltre l'esito di altri 17 tamponi effettuati per verificare le condizioni di cittadini con sintomi giudicati sospetti. In totale in regione sono stati effettuati 269 tamponi e 145 persone sono in isolamento domiciliare. Quattro di queste ultime hanno terminato ieri il periodo di quarantena di 14 giorni senza contrarre il virus. Al momento non sono state ancora utilizzate le tre strutture (a Pasian di Prato, a Tricesimo e a Muggia) deputate all'accoglienza di pazienti da ricovero in isolamento.

LA RASSICURAZIONE

Ieri pomeriggio ha parlato anche il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga: «Il fatto che nessuno dei pazienti risultati positivi al test sia stato ricoverato in ospedale ci fa ben sperare - ha detto il numero uno della giunta regionale -. Il nostro modello, cioè quello dell'isolamento domiciliare, punta a fermare quanto più possibile il contagio e a coinvolgere il meno possibile le strutture ospedaliere della regione, evitando di farle andare in sofferenza».

Oggi alle 21 alla Dacia Arena di Udine si giocherà la partita di calcio di Serie B tra Pordenone e Juve Stabia. Porte aperte al pubblico, ma trasferta vietata ai residenti in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e nelle province di Pesaro Urbino e Savona.

Marco Agrusti

