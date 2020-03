L'ORGANICO

TRIESTE E' di 3.829 persone l'organico ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo attesta un documento che fotografa la formalità attuale approvato dalla Giunta Fedriga su proposta dell'assessore alle Autonomie locali e al Personale Pierpaolo Roberti (Lega). La delibera giuntale contiene fra l'altro una riflessione sulle prospettive di nuove assunzioni: nel documento, che tiene debito conto della separazione fra i molteplici profili professionali che compongono la dotazione organica, si esprime infatti la necessità di mantenere una dotazione organica teorica in linea, proporzionalmente, alle unità di personale in servizio alla data attuale, contemperando, tra l'altro, la possibilità di operare assunzioni nelle categorie e profili professionali dei concorsi recentemente banditi dall'Amministrazione regionale. Come dire che sarà ancora possibile attingere alle graduatorie esistenti e tuttora valide a tutti gli effetti per procedere a nuovi reclutamenti di personale.

LE CATEGORIE

Ma vediamo qualche dettaglio di tale pianta organica regionale: i dirigenti sono in tutto 164, mentre nella categoria D, che conta 1.979 unità ed è perciò quella di maggiore consistenza numerica, primeggiano di gran lunga con 1.263 unità gli specialisti amministrativi economici, seguiti con 658 unità dagli specialisti tecnici. Completano il quadro 45 specialisti turistico-culturali e 13 giornalisti. Quanto alla categoria C, che conta 994 unità, la parte del leone spetta agli assistenti amministrativi economici con 740 unità, seguiti con 2 unità dagli assistenti tecnici. Seguono 5 assistenti turistico-culturali e 3 giornalisti (per quest'ultima categoria i dirigenti previsti in organico risultano più che quadrupli rispetto ai redattori). Scendendo di livello, il profilo professionale B (335 unità complessive) comprende 201 collaboratori amministrativi, 115 collaboratori tecnici e 19 collaboratori per i servizi di rimessa. Invece gli operatori di categoria A previsti dalla dotazione organica sono in tutto 63. Discorso a parte per l'Area forestale e di vigilanza ambientale, che nella pianta organica conta complessivamente 304 unità: si tratta di 50 commissari del Corpo forestale regionale, 49 ispettori (quest'ultima è una categoria da esaurimento), 141 marescialli e 64 guardie.

