TARVISIO «Una famiglia ci ha confermato un caso di contagio». Era il 17 marzo 2020 e Boris Preschern, sindaco di Malborghetto Valbruna, con quel messaggio informava che la pandemia era arrivata anche in Valcanale. Due giorni dopo sarebbe toccato a Tarvisio, mentre la roccaforte Pontebba sarebbe caduta solo il 30 agosto. Nei tre paesi, fino a ora, si sono registrate oltre 500 persone contagiate: 365 a Tarvisio dove si registravano 53 positivi, 304 guariti e 8 decessi; 62 a Malborghetto Valbruna (4 positivi, 55 guariti e 3 morti) e 104 a Pontebba (18 positività, 84 guarigioni e 2 morti). «In un anno è cambiato il mondo e ora siamo allo stesso punto». Renzo Zanette, sindaco di Tarvisio guarda però con speranza al futuro: «A causa delle varianti siamo messi peggio, ma abbiamo una carta da giocare: i vaccini. Sono ottimista e credo lo sia anche la gente. Siamo passati da un periodo buio, a vedere la luce in fondo al tunnel. Speriamo si faccia in fretta una vaccinazione di massa che appoggeremo mettendo a disposizione strutture appena ci saranno dosi a sufficienza». Il pensiero va anche a un passaporto sanitario così da facilitare gli spostamenti. Che a Tarvisio si respiri aria di speranza lo si capisce anche dal fatto che ci si prepara per la stagione estiva da gestire sulla falsa riga di quella passata: «Con i confini chiusi siamo costantemente in zona rossa» sottolinea Claudio Tognoni, direttore del Consorzio turistico del Tarvisiano. «La pandemia ci ha costretto a cambiare completamente clientela puntando non più sugli stranieri ma sul turismo di prossimità. Grazie a Regione e Promoturismo abbiamo reagito alla crisi con una campagna che ha dato ottimi risultati e che riproporremo». Anche quest'estate, dunque, si punterà su natura e spazi aperti. Anche Diego Bellotto, presidente di Confcommercio del Tarvisiano, è convinto che i turisti stranieri non possano più essere la fetta preponderante: «Dobbiamo puntare sugli italiani che, però, hanno necessità diverse». Necessario, dunque, un cambio di mentalità. Cambio non facile, ma fattibile grazie al lavoro delle associazioni di categoria. Per Bellotto, infatti, il Covid ha aiutato Tarvisio a riscoprirsi più unita «mettendo da parte le storiche divisioni. Amministrazione comunale, Consorzio, associazioni di categoria: tutti lavorano in maniera congiunta per la promozione del territorio sperando di perdere meno aziende e posti di lavoro possibile». «Il tessuto economico-sociale della popolazione è messo a dura prova, ma forse stiamo riscoprendo le cose semplici». Boris Preschern, che mai avrebbe immaginato un'emergenza così lunga, ne è convinto. «La Valcanale ha avuto delle vittime e forse sta affrontando il momento peggiore con la gente stanca e snervata». Per questo è necessario continuare a dare il massimo. «Dobbiamo tenere duro. Gli anziani sono chiusi in casa. Le persone non possono più trovarsi nei bar a leggere i giornali e a discutere. Ho visto insorgere paura e smarrimento: tutte cose che fanno male». Qui entra in gioco il ruolo degli amministratori: «È nelle difficoltà che dimostriamo quanto valiamo. Va mantenuta la lucidità e dato un segnale alla comunità. Solo così si permette al proprio paese di uscirne nel migliore dei modi. E a volte devi lasciare da parte le cose che pensi siano importanti e concentrarti su altro, magari anche solo telefonando a un tuo concittadino contagiato per chiedergli come sta».

