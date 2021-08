Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTAGIUDINE I Nas si Udine hanno iniziato a effettuare controlli sul rispetto delle norme per accedere agli spazi pubblici al chiuso. E a finire nel mirino sono stati tre clienti di una palestra di Cervignano, trovati privi del green pass, obbligatorio anche per accedere all'interno delle palestre. Per loro è scattata una multa da 400 euro ciascuno, sanzionato anche il titolare per omesso controllo.IL PUNTO SUI CONTAGIDopo giorni che non...