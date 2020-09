ULTIMI GIORNI

UDINE È a macchia di leopardo, sul territorio regionale, la data di scadenza per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private che scelga di sottoporsi al test sierologico prima di varcare l'ingresso delle scuole a partire dal 16 settembre. Mentre nel pordenonese i test, iniziati il 24 agosto, si eseguiranno fino al 7 settembre, a Udine ed ex provincia il territorio effettivamente più vasto del Friuli Venezia Giulia si andrà avanti anche tutta la prossima settimana, anche se inizialmente lo screening era stato programmato fino al 7 settembre in tutta la regione.

IN PROVINCIA

A oggi sono 3.900 i docenti che si sono prenotati per sottoporsi al test, «in pochissimi giorni ne abbiamo fatti 1.215 afferma il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Giorgio Brianti e finora sono stati riscontrati solamente tre 3 casi positivi». In questo caso si procede con il tampone entro 48 ore e, in attesa della risposta, la persona dovrà rimanere in isolamento fiduciario. Si tratta comunque di una percentuale di positività bassissima, che fa scongiurare il rischio di vedere tanti insegnanti in quarantena quando suonerà la campanella del primo giorno, già alle prese con la carenza di personale ed è un problema extra Covid.

L'ORGANIZZAZIONE

«Abbiamo dovuto allestire dieci punti prelievo prosegue Brianti inoltre ci sono almeno cinquanta medici di medicina generale che eseguono i tamponi nei loro ambulatori».

Per questi ultimi ancora non c'è il dato dei test effettuati, ma dalla stima fatta dal direttore del Dipartimento, dovrebbe trattarsi complessivamente di un migliaio di tamponi. E i medici di base si sono dimostrati particolarmente attivi nella Bassa Friulana, con una buona adesione come conferma il presidente dell'ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco. Dopo una partenza incerta e con tanti punti di domanda, insomma, i test proseguono a pieno ritmo per garantire una mappatura completa entro il 16 settembre. In realtà si tratta di una mappatura parzialmente concreta, dal momento che sottoporsi al test non è obbligatorio per il personale docente, bensì su base volontaria.

«A conti fatti aggiunge Brianti il totale del personale interessato per il nostro territorio è di circa 8.500 unità (il 50% di tutto il personale della regione). Considerando che i prenotati sono 3.900 a cui si aggiungono i circa 1.000 docenti che si sono rivolti ai medici di medicina generale possiamo dire che circa il 60% ha deciso di sottoporsi al tampone».

E, per accontentare tutti in tempi brevi, o meglio in tempo utile, il Dipartimento ha deciso di aumentare le sedute in alcune sedi e «con più personale. Inoltre precisa Brianti ci sono posti liberi fuori Udine, come a Cividale e a San Daniele».

COME SI PROCEDE

Funziona come per le prestazioni sanitarie: non si può pensare di averle subito e sotto casa; bisogna, in caso di necessità, spostarsi di qualche chilometro. Un tour de force, quello cui è chiamato il Dipartimento e che non finirà con l'avvio del calendario scolastico. I medici già mettono in conto una possibile massiccia esecuzione di test con la riapertura delle scuole, e non solo. «Dopo questa prima fase precisa Brianti c'è il problema dei precari e degli insegnanti di sostegno», che pochi giorni fa avevano sollevato in merito una polemica, essendo stati esclusi dai test gratuiti.

Nonostante l'obiettivo di ricominciare in sicurezza, e lo screening lo dimostra, sono diverse le famiglie che ancora nutrono molte perplessità e che stanno valutando la possibilità di ricorrere alla didattica alternativa, a casa e a pagamento.

