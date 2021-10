Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE In provincia di Udine le amministrative del 2021 vedono un calo deciso dell'affluenza rispetto a cinque anni fa. Un calo che potrebbe creare problemi soprattutto nei Comuni in cui c'è un solo candidato, dove, nel caso di quorum mancato, potrebbe aleggiare lo spettro del commissariamento, a meno che entro le 15 di oggi non si raggiunga il 50% più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto. Alle 23 era stato raggiunto il 25%...