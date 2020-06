UFFICI PUBBLICI

PALMANOVA Da oggi gli uffici del Comune di Palmanova riaprono al pubblico, senza necessità di prenotazione. Gli orari rimarranno gli stessi del pre-covid e possono essere consultati sul sito www.comune.palmanova.ud.it. Solo l'Ufficio Tributi e quello Istruzioni amplieranno gli orari per facilitare lo svolgimento delle pratiche Imu e contributi Centri estivi.

«Finalmente torniamo alla normalità. I cittadini potranno tornare negli uffici comunali per il regolare svolgimento dei servizi. Ringrazio i dipendenti e i cittadini che hanno compreso la situazione emergenziale e si sono rivolti agli uffici pubblici rispettando i vincoli della normativa vigente», commenta il sindaco Francesco Martines.

In vista della riapertura di tutti gli uffici comunali sono state attivate alcune misure di sicurezza. Verrà messa a disposizione di tutti gli utenti una soluzione idroalcolica per la pulizia delle mani, verranno posizionati indicatori per il mantenimento della distanza di sicurezza, l'uso dell'ascensore sarà limitato ai casi di reale necessità, sarà richiesto l'uso delle mascherine e all'ingresso del palazzo si verrà informati delle norme sanitarie in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA