GIUNTA

UDINE L'estate di Udine si rianima: nelle prossime settimane, infatti, l'iniziativa dei week end, Udine sotto le stelle, oltre ad ampliarsi ad altre zone (imminente il debutto di via Vittorio Veneto), si arricchirà anche di iniziative collaterali, tra cui quelle di UdinEstate, il calendario di eventi che anche quest'anno proporrà spettacoli e appuntamenti culturali nella bella stagione. Il Comune di Udine ci ha investito 152mila euro (ampliando l'iniziale stanziamento che era di 100mila), che saranno distribuiti a 26 soggetti promotori (su 58 che avevano fatto domanda di contributo). «Abbiamo fatto uno sforzo finanziario notevole ha spiegato l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot -, ma volevamo riconoscere l'impegno degli operatori e dei professionisti. Offriremo alla città un'estate ricca di intrattenimento che ci consentirà di recuperare anche il piacere dello stare assieme, in sicurezza».

APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti saranno sia nel centro città (dal Castello, a via Mercatovecchio, da Piazza Venerio a Piazza Matteotti) sia in periferia e la maggior parte degli eventi sarà concentrata tra agosto e metà settembre (il programma sarà presentato a breve). Intanto, ieri, la giunta ha dato il via libera all'iniziativa Sapori del territorio del Gruppo Despar che parteciperà proprio a Udine sotto le stelle: il gruppo, che ha anche sostenuto le associazioni dei borghi partecipanti con un contributo diretto, sarà infatti presente con un track itinerante, un fine settimana al mese (questo sabato in via Aquileia), nelle zone coinvolte, proponendo (su prenotazione gratuita) degustazioni delle eccellenze del territorio, come hanno spiegato Fabrizio Cicero Santalena e Tiziana Pituelli di Despar Fvg: un modo per fare sinergia, in questo momento complesso, e sostenere tante piccole aziende locali. «Io vorrei ha detto l'assessore alle attività produttive, Maurizio Franz -, che l'iniziativa si allargasse anche ad altre attività: non solo bar e ristoranti, ma anche commercianti, potenziando l'offerta per la città e per i turisti che cominciano a tornare». Intanto, lo stesso Franz ha confermato la volontà di organizzare Friuli Doc: venerdì incontrerà tutti i soggetti coinvolti per valutare le loro posizioni. «Non sarà un'edizione da grandi numeri ha detto -, anche perché ci saranno ingressi contingentati. Un nuovo modello con una maggiore valorizzazione delle attività locali. Penso, comunque che sarebbe negativo rinunciare per un anno a Friuli Doc, anche perché ha un effetto volano che porta un indotto di 10 volte quanto investito».

Via libera alla sistemazione della scuola Pascoli di via Ampezzo, una delle più frequentate della città, con circa 500 studenti, per un investimento di 3,2milioni di euro. Ieri la giunta ha approvato il progetto definitivo che andrà presto a gara. «I lavori inizieranno prima della fine dell'anno scolastico ha detto il vicesindaco Loris Michelini -, e sarà portato avanti in due fasi sfruttano le aule interrate, senza necessità di trovare altri spazi per gli studenti. Sarà un progetto all'avanguardia che riguarderà sia gli impianti, sia l'efficientamento energetico. Le aule saranno sistemate, così come la palestra e il giardino e verranno abbattute tutte le barriere architettoniche». Tra qualche mese, per le pratiche edilizie basterà un click: «Col primo gennaio, partirà lo sportello unico per l'edilizia digitale» ha annunciato l'assessore, Alessandro Ciani. La giunta ha anche prorogato al 20 giugno 2021 la gratuità della sosta a raso per le auto ecologiche.

Alessia Pilotto

