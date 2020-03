CITTÁ VUOTA

UDINE Il messaggio, ripetuto allo spasimo, di rimanere a casa, sembra funzionare con maggiore forza a tre giorni di distanza dal Decreto. Se giovedì mattina i piccoli negozi al dettaglio di generi alimentari non registravano un vistoso calo di affluenza, ieri, per gli acquisti quotidiani le persone si sono mosse il meno possibile. Udine, se possibile, ancora più spettrale dei giorni precedenti, mentre aumentano i controlli da parte delle forze dell'ordine, in particolare dell'arma dei Carabinieri. Numerosi i controlli e la richiesta di esibire le autocertificazioni. Pare che il pericolo inizi a essere percepito per quello che realmente è: un problema serio.

Altra fotografia, invece, all'ingresso dei supermercati, letteralmente presi d'assalto. Forse, complice l'annunciata richiesta di chiusura domenicale, i punti vendita della città hanno registrato ovunque file, dal centro alla periferia. Anche qui, però, i controlli sono diventati più rigorosi. Non più solo l'avviso ai clienti di mantenere le distanze di sicurezza all'interno. Ieri, in ogni supermercato, un dipendente stazionava all'ingresso, facendo entrare solo un paio di persone alla volta, non appena chi aveva terminato la spesa fosse uscito. Una forma di tutela, tanto per i clienti quanto per i lavoratori di supermercati, ipermercati e di tutti i punti vendita aperti, ma le lunghe attese hanno fatto spazientire più di qualcuno, tra accuse reciproche di impiegare troppo tempo per fare gli acquisti, oppure l'ingresso di più persone dello stesso nucleo familiare. Le regole parlano chiaro: una sola persona per famiglia può fare la spesa. Poi, anche se non è una regola scritta, vale il buon senso di non metterci troppo tempo. Se sugli scaffali i beni durevoli non mancano, i prodotti deperibili, ovvero i freschi, dal latte agli ortaggi, e la frutta, hanno iniziato a scarseggiare. I rifornimenti arrivano regolarmente, ma in questi giorni la domanda sta superando l'offerta. A poco, insomma, sono servite le raccomandazioni per evitare la corsa agli accaparramenti, come se un'eventuale chiusura domenicale possa mettere in crisi le scorte domestiche. A essere osservate, invece, le distanza tra persone e carrelli: file composte e tanta pazienza.

