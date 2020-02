L'EVENTO

UDINE Non si può essere una squadra vincente senza fare squadra. Senza che tutte le sue componenti giochino insieme. E la collaborazione diventa la scelta vincente. Sul campo, ma anche negli affari, nel mondo del business che scommette su una squadra, su una passione.

È questa la filosofia che ha guidato l'Udinese a promuovere il primo Business-to-business laboratory che ha fatto scendere in campo alla Dacia Arena oltre 150 imprenditori e manager in rappresentanza di realtà imprenditoriali nazionali e locali, tutte partner dell'Udinese calcio. La mission di B2B Lab è quella dei consentire ad aziende locali di potersi interfacciare con grandi realtà diffuse sul territorio nazionale (e non solo) in modo da costruire nuovi legami commerciali. Un concept innovativo, che vede l'Udinese Calcio come trait d'union, rimarcando anche la centralità dell'Udinese Club House e dello stadio come meeting center e punto di riferimento anche per il business, i rapporti economici, oltre che eccellenza riconosciuta dell'impiantistica sportiva.

Due le sessioni di lavoro, in cui a rotazione le aziende - divise in gruppi - si sono incontrate scambiandosi letteralmente i posti ai vari tavoli per consentire ai vari partner di confrontarsi e scambiarsi idee

GOTTI E ALLEGRI

Ad aprire i lavori è stato l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti: «Per certi aspetti - ha spiegato rivolgendosi ai manager presenti - la mia professione è accomunata alla vostra: la gestione di risorse umane nell'ottica della cooperazione, presupposto indispensabile per fare squadra e business. La miscelazione tra cooperazione e competizione diventa fondamentale per ottenere risultati».

Testimonial dell'iniziativa dell'Udinese Calcio è stato un autentico protagonista del calcio italiano, l'ex allenatore di Juventus e Milan Massimiliano Allegri (con un palmarès di 6 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 4 Coppe Italia - record a pari merito con Sven Gora Eriksson e l'attuale ct della Nazionale Roberto Mancini, oltre a 4 panchine d'oro e 1 di serie C e un premio nazionale Enzo Bearzot). Allegri è intervenuto in Auditorium per parlare di Team buinding e team management.

«Ci sono molte similitudini nella gestione di persone all'interno di uno spogliatoio e di un'azienda - ha sottolineato Allegri -. Tutto verte attorno alle risorse umane, che fanno sempre la differenza per il raggiungimento degli obiettivi in tutti i campi».

Ormai, infatti, sempre più spesso i modelli sportivi di gestione delle risorse umane e del gruppo si avvicinano a quelli delle aziende e frequenti sono le occasioni per scambio di informazioni ed esperienze. Da ricordare, a questo proposito, le occasioni di confronto e di incontro promosse ad esempio dalle associazioni imprenditoriali con un'altra eccellenza del territorio: la Pattuglia nazionale acrobatica, quelle Frecce tricolori che hanno la loro casa a Rivolto.

MAGDA POZZO

«Con questo evento per me si realizza qualcosa a cui ambivo con forza spiega soddisfatta Magda Pozzo -, vedere 150 eccellenze territoriali e nazionali che si incontrano e si presentano tra loro. Con l'obiettivo di creare nuove collaborazioni. Per noi - aggiunge, commentando l'evento - lo stadio non é più solo un luogo sportivo ma diventa un luogo d'incontro che possa piacere ed essere utile anche a chi non segue il calcio, ma dove si respira ugualmente passione. Per questo motivo per le imprese abbiamo voluto di più: un autentico incubatore di idee e progetti che tramite il calcio e lo stadio possono essere elevate alla massima potenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA