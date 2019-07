UDINE Via libera alla procedura di gara per il rifacimento delle facciate del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINEVia libera alla procedura di gara per il rifacimento delle facciate del Castello di Udine. Dopo il sì della giunta al progetto definitivo (approvato il 9 luglio), Palazzo D'Aronco non ha perso tempo e ha avviato l'iter per la procedura negoziata, che prevede l'invito di almeno 15 aziende, che dovranno presentare la loro manifestazione d'interesse entro il 14 agosto. Un bando del valore di 850mila euro complessivi (di cui quasi 746mila per i lavori), coperti con la donazione della Danieli spa di Buttrio, che ha sponsorizzato l'operazione....