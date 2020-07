EVENTI

UDINE (al.pi.) Udine sotto le stelle si amplia: da oggi, infatti, anche via Vittorio Veneto parteciperà all'iniziativa che vede i bar e ristoranti riversarsi nelle strade chiuse al traffico. Da oggi al 31 ottobre, quindi, dalle 18.30 del venerdì alle 00.30 del sabato e dalle ore 18.30 del sabato alle ore 00.30 del lunedì successivo in via Manin e via Vittorio Veneto saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli (eccetto i residenti e i mezzi di soccorso); le auto provenienti da piazza Primo Maggio o da piazza Patriarcato non potranno quindi entrare mentre quelle in arrivo dal via San Francesco saranno deviate verso via dei Calzolai. Saranno inoltre posizionate barriere fisiche agli incroci tra via Vittorio Veneto e via Rauscedo e tra via Vittorio Veneto e piazza Duomo. Questa via, dove hanno aderito una ventina di operatori, si aggiunge a quelle coinvolte fin dall'inizio: via Poscolle, via Gemona, Largo dei Pecile e via Aquileia, che ha annunciato un ricco programma di eventi collaterali lungo tutto il mese di luglio, organizzati col coordinamento di Confesercenti. Stasera, alle 18.30, torna il salotto letterario di Angoli Acuti, all'Angolo della Musica mentre alle 19, al caffè Friuli, aperitivo e musica Cocktail e melodie. Sabato 4 ancora musica, al bar Moderno, dalle 20, con Il fascino del sassofono e Ai vecchi parrocchiani, dalle 20.30 con la Gap's Orchestra. Domenica dalle 18 spazio alle attività per i più piccoli con I bambini e la magia. Alle 19, sempre al bar Moderno, ci sarà L'arpa sotto le stelle Attraverso i secoli della musica classica. «Siamo riusciti a mettere insieme un bel programma ha spiegato la rappresentante del Borgo, Antonella Fierro. Abbiamo cercato di proporre attività ed eventi per tutte le fasce di età. Non è stato facile, il tempo è tiranno, ma direi che possiamo essere soddisfatti. Per agosto cercheremo di fare anche meglio».

