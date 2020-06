GIUNTA AL LAVORO

UDINE Chiuso il primo fine settimana di Udine sotto le stelle, l'assessore alle attività produttive, Maurizio Franz è già al lavoro per potenziarlo: «Stiamo pensando ha detto - di estenderlo ad altre vie e, soprattutto, ad altre iniziative, che rendano attrattiva la città, in particolare dove ci sono ampi spazi da sfruttare nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza. Il tutto sarà fatto con gradualità». Il programma potrebbe arricchirsi di eventi culturali e animazioni per bambini: tra le zone per cui si sta valutando l'ipotesi c'è via Aquileia, che ha dalla sua dimensioni piuttosto grandi. Intanto ieri il professionista scelto dagli operatori di Piazza San Giacomo ha presentato il nuovo progetto di arredo a Franz e al collega della cultura, Fabrizio Cigolot: «Ora ha commentato Franz - lo porteremo all'attenzione delle Belle Arti: confidiamo che l'iter sia veloce. Se otterrà il via libera sarà perfezionato nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda la copertura, e proseguiremo col percorso presentandolo anche alla Camera di Commercio (che si era offerta di pagare la copertura delle pietre, ndr)».

SIGILLO ALL'OSPEDALE

Palazzo D'Aronco consegnerà il sigillo della città di Udine all'Ospedale, in segno di riconoscenza per quanto fatto durante l'emergenza sanitaria. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla sanità, Giovanni Barillari: «Si tratta di atto dovuto e di un ringraziamento ha detto - per il sacrificio, il senso del dovere e di abnegazione del personale del Santa Maria della Misericordia nel fronteggiare la situazione. È stata una grande sfida, un momento drammatico che ha permesso però di superare modelli organizzativi e consuetudini consolidate perché c'era un nemico comune da combattere. Sono cadute tutte le barriere tra Università e Ospedale, si sono attivate dinamiche di integrazione tra le specializzazioni e tutti hanno collaborato. Cambiamenti positivi che rimarranno. L'Ospedale si è comportato benissimo e la qualità delle cure e dell'assistenza sono state di eccellenza nazionale. Per questo la città sente di dover dare un segno di gratitudine per quanto fatto». La cerimonia di consegna è prevista entro fine giugno in Municipio.

MARCIAPIEDI PER DISABILI

La giunta sempre ieri ha dato il via libera al progetto di fattibilità da 500mila euro per il rifacimento dei marciapiedi all'interno del ring cittadino. La sistemazione garantirà l'accessibilità a disabili e ipovedenti. Le strade interessate saranno via Cussignacco, via Treppo, via Morpurgo, Viale della Vittoria, via Pracchiuso, via Uccellis e via Manzoni. Un successivo piano da 500mila euro servirà per le periferie. «In questa occasione, i tratti più larghi ha spiegato il vicesindaco, Loris Michelini - verranno subito adattati per ospitare in futuro le piste ciclabili, il cui piano complessivo sarà pronto a inizio luglio». A proposito di piste ciclabili, la giunta ha approvato le convenzioni con i Comuni di Campoformido e di Pozzuolo propedeutiche alla realizzazione di due percorsi che collegheranno il capoluogo con Villa Primavera e Cargnacco. Per quanto riguarda il risparmio energetico, il Comune ha ottenuto 170mila euro dallo Stato (più 19mila euro propri) per sostituire 2 generatori termici a Palazzo D'Aronco, 2 nella sede della Polizia Locale e 1 alla scuola materna Cossettini. Infine, 35mila euro saranno investiti per sistemare la palestra della scuola Divisione Julia: saranno rifatti impianti, spogliatoi e servizi. Il sindaco Pietro Fontanini, invece, ha annunciato che il Comune ha chiesto contributi per l'acquisto di bidoni da compostaggio da distribuire agli udinesi: garantiranno uno sconto del 20% sulla Tari.

Alessia Pilotto

