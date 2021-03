LA PROTESTA

UDINE (cdm) Lettera di protesta degli esercenti esclusi da Udine sotto le stelle, che si sono costituiti in comitato e annunciano, con una lettera firmata dai loro legali Massimiliano Sinacori e Roberto Mete e indirizzata al sindaco Pietro Fontanini e all'assessore Maurizio Franz, di essere pronti a rivolgersi all'autorità giudiziaria, qualora il loro appello non dovesse essere ascoltato dalla giunta.

A promuovere il comitato Danneggiati & Ignorati, «a cui hanno aderito decine di esercenti, commercianti e cittadini udinesi», come si legge nella missiva inviata anche ai media, gli imprenditori «Gianfrancesco Fierro, Enrico Gelodi e Alessandro Cuomo, rispettivamente titolari» di Pizzeria Cantina Fredda, Pilutti's Steak House e Ristorante Pizzeria Al Gelso. Nel mirino l'iniziativa che la scorsa estate, da maggio a settembre, nei fine settimana in alcune vie del centro chiuse al traffico ha permesso a bar e ristoranti di mettere fuori tavoli e sedie. Secondo il comitato ha consentito ai ristoratori delle vie chiuse alle auto «di beneficiare di un apprezzabile aumento del numero dei coperti, nonché dell'utilizzo di un'area ben più ampia rispetto alle normali consuetudini. L'ulteriore circostanza per cui i nuovi spazi erano stati concessi gratuitamente, peraltro, aveva prevedibilmente facilitato la diffusione disordinata di tavoli, sedie e banconi in tutte le vie interessate, in un clima di allegria e condivisione che, in ogni caso, mal si conciliava con i divieti di assembramento», si legge nella lettera dei legali. Secondo il comitato, come si legge nella missiva, il replay dell'iniziativa, già annunciata per la primavera-estate di quest'anno «nonostante la curva epidemiologica non mostri segni di cedimento» meriterebbe «ora, un'accurata, profonda ed equilibrata riflessione». Nel quadro di crisi il comitato ritiene «auspicabile, oltre che meritorio, che l'amministrazione comunale promuova le migliori iniziative volte a favorire tutti i settori in difficoltà e tutte le aree cittadine, con l'impegno affinché tali promozioni siano pensate, e organizzate, senza deprecabili discriminazioni. Ciò che tutte le categorie interessate non possono accettare - si legge nella lettera del comitato -, infatti, è che l'iniziativa dell'amministrazione possa premiare sensibilmente alcuni esercenti, a scapito di altri, ovvero possa valorizzare alcune zone della città, a danno delle altre». Secondo la lettera del comitato, Udine sotto le stelle 2020 avrebbe «palesemente, e gravemente condizionato gli equilibri esistenti, favorendo, di fatto, alcuni esercenti, evidentemente più fortunati per l'ubicazione della loro attività nelle aree di festa cittadina, con conseguente danno per molti altri». Il timore del comitato è che con il nuovo progetto il Comune rischierebbe di «concentrare, di fatto, tutti i cittadini interessati a cenare fuori casa, in tutti i fine settimana estivi, negli spazi, circoscritti, del centro città, spazi di cui potranno beneficiare, ad esempio, solo alcuni ristoratori», mentre quelli delle strade limitrofe «osservavano sconsolati le conseguenze di una scelta amministrativa», che, come scrivono i legali, a loro avviso sarebbe potenzialmente «pericolosa per la salute pubblica, oltre che colpevolmente discriminatoria». Secondo il comitato l'iniziativa avrebbe «gravemente pregiudicato anche gli altri esercizi commerciali, non ubicati lungo le strade interessate dall'iniziativa stessa: dal pomeriggio del venerdì a quello del sabato (ovvero della domenica, per chi poteva aprire) i possibili clienti venivano inibiti dalla barriera umana, che avrebbero dovuto attraversare per raggiungere il negozio di fiducia». Inoltre, a fare i conti con la manifestazione sono stati, secondo il comitato, anche i residenti delle aree di festa e molti anziani, con le difficoltà di rientro a casa. Molti avevano pensato che l'amministrazione non avrebbe riproposto l'iniziativa quest'anno o «quantomeno non con la medesima formula adottata nel 2020. Sarebbe stata sicuramente tollerabile una forte limitazione dell'iniziativa stessa, ad esempio per una sola giornata al mese non compresa nei fine settimana». Invece, «diversamente, ogni fine settimana, per tutto il periodo estivo, tutti gli esercenti non direttamente coinvolti nelle aree interessate, e solo per questo esclusi da ogni prevedibile beneficio, si troverebbero a subire ulteriori, irrimediabili, danni, senza alcuna, valida giustificazione», per giunta, in un quadro epidemiologico ora non roseo. Perciò, è la chiusa, il comitato «ha già espresso la determinazione, ove non ascoltato dall'amministrazione comunale, con cui rimaniamo a disposizione per un opportuno confronto, di rivolgersi all'Autorità giudiziaria».

