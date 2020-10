(al.pi.) Si è conclusa Udine sotto le stelle in via Poscolle, Gemona, Vittorio Veneto e Aquileia, ma la volontà del Comune è di riproporla nella primavera 2021, appena le condizioni climatiche ed epidemiologiche lo permetteranno. Il meteo autunnale ha spinto i locali a chiudere la manifestazione che ha permesso loro di occupare le strade con tavoli e sedie, animando le serate nei weekend estivi; a questo si è aggiunto anche l'aumento dei contagi e il risultato è che l'iniziativa chiude due settimane prima del previsto. Il bilancio, per Palazzo D'Aronco è comunque positivo: «Ritengo che il bilancio spetti a operatori, cittadini e visitatori ha detto l'assessore al turismo e attività produttive, Maurizio Franz - Noi siamo soddisfatti perché abbiamo offerto ai locali l'opportunità di riprendersi dopo il lockdown, i risultati sono stati positivi e abbiamo dato a tanti ospiti la possibilità di godersi la città all'aria aperta in tutta sicurezza: un messaggio sociale positivo, in un periodo in cui abbiamo bisogno di serenità». Visto il riscontro dell'iniziativa il Comune è intenzionato a confermarla anche per il prossimo anno: «Valuteremo con gli operatori delle vie e dei borghi cittadini ha concluso Franz - appena ci saranno le condizioni». Continua invece fino al 31 dicembre la possibilità per i locali di occupare gratuitamente il suolo pubblico; il provvedimento sarà probabilmente prolungato nel 2021, ma senza la gratuità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA