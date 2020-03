OSPEDALE

UDINE Le strutture sanitarie della regione sono pronte ad affrontare un'eventuale emergenza come ha ribadito ieri il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi visitando le strutture preposte ad affrontare il Coronavirus al Santa Maria della Misericordia di Udine. Una struttura pronta ad affrontare nella massima sicurezza eventuali casi di necessità e reparti organizzati con corsie differenziate, tanto per la normale operatività, quanto per quella che si dovesse venire a creare, diceva ieri mattina.

È questa, effettivamente, la situazione riscontrata dal vicegovernatore nel corso del sopralluogo effettuato ieri mattina a Udine.

Insieme al direttore del presidio ospedaliero Luca Lattuada, in prima battuta l'esponente dell'esecutivo regionale si è recato al reparto di malattie infettive, dove ha incontrato il primario Carlo Tascini, alcuni medici e operatori sanitari che operano in questo settore. Nell'occasione la Regione ha avuto modo di verificare l'operatività della struttura, dove tutto è perfettamente organizzato e garantisce i canoni della massima sicurezza.

Successivamente il vicegovernatore ha visitato il Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, incontrando il direttore del reparto Mario Calci. È stata constatata la perfetta operatività del reparto e l'eventuale strutturazione in caso di necessità.

Tanto al reparto di malattie infettive che al Pronto soccorso, la Regione ha trovato quindi personale preparato e pronto ad assumere specifici protocolli in caso di emergenza. A rendere più snelle le attività, almeno in pronto soccorso, è la coscienza civica mostrata dai cittadini che in queste settimane non si sono precipitati nel primo punto di accesso ospedaliero.

Qui, da tempo, è affisso un cartellone con le buone regole igieniche da seguire e sono messi a disposizioni degli utenti un disinfettante per le mani e mascherine, ma è una regola per vale per chiunque sia affetto da una patologia contagiosa, come l'influenza di stagione.

In caso di dubbi, e lo dicono i numeri, anziché assaltare il pronto soccorso, contattare numeri preposti all'emergenza. Già nei giorni scorsi anche l'Ordine dei medici di Udine aveva garantito sulla bontà e sulla preparazione dei reparti di malattie infettive degli ospedali Fvg nel caso si dovessero registrare casi di contagio nella nostra regione.

Purtroppo intanto prosegue, per alcuni, la corsa agli acquisti alimentari. Si segnalano casi limite, come la scorta fatta da una cittadina udinese che, in pochissime settimane, ha accumulato 90 chili di pasta.

Lisa Zancaner

