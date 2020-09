IL CASO

UDINE Si alza il livello dello scontro fra i sindacati e l'ufficio scolastico regionale. Con i sindacalisti che consegnano al commissario di Governo Valerio Valenti un dossier su difficoltà, disagi, errori, sventolando numeri impietosi sulle nomine (soprattutto per la provincia di Udine) e la dirigente dell'Usr Daniela Beltrame che, dopo aver ampiamente chiarito sui media la sua posizione, ribadendo di non aver mai evitato il confronto (piuttosto, a suo dire, sono state le sigle sindacali a bigiare qualche incontro), commenta l'ultima uscita di Cgil, Cisl e Uil con una frase: «Peccato solo che i sindacalisti non abbiano giustificato gli errori a cui hanno indotto i loro iscritti e che sono l'unico problema non risolvibile». Un chiaro riferimento alle «consulenze sbagliate da parte di alcuni sindacati su i servizi di supplenza da dichiarare» per l'inserimento nelle graduatorie.

Complici anche le «defezioni» di molti docenti convocati per le nomine di infanzia e primarie e lo slittamento delle convocazioni per medie e superiori (quasi 800 nomine) a causa di una chiavetta guasta con dentro tutte le disponibilità per il secondo grado, la provincia di Udine è l'ultima della classe in regione. Ma Cgil, Cisl e Uil accusano anche i ritardi e gli errori degli Uffici. Sulle 2.944 nomine da assegnare in Fvg, come si legge nel dossier dei sindacati, ne sono state fatte 945 a Pordenone, 388 a Gorizia, 366 a Trieste e soltanto 279 a Udine. All'appello quindi ne mancano 975, in gran parte concentrate nella nostra provincia. Ma i sindacalisti Adriano Zonta (Flc-Cgil), Concettina Cupani (Cisl Scuola) e Ugo Previti (Uil Scuola Rua) ricordano che al conto vanno aggiunte anche le 1.766 dei rinforzi per l'emergenza Covid, di cui 1.090 Ata e 676 docenti. «In tutto, quindi, 2.800 posti ancora da coprire nelle scuole del Fvg, di cui circa 1.700 relativi a personale docente». «Non possiamo esimerci si legge nel documento dallo stigmatizzare l'atteggiamento dell'Ufficio scolastico regionale, che da un lato chiede collaborazione e responsabilità alle organizzazioni sindacali, mentre dall'altra si sottrae al confronto sulle materie previste contrattualmente. Da qui le decisioni assunte in maniera unilaterale sull'assegnazione del personale ai territori, le informazioni approssimative ed incomplete, le decisioni di utilizzo del personale amministrativo senza la dovuta trasparenza». Accuse dure, senza escludere, dopo la diffida, «un eventuale ricorso alla magistratura». «Gli uffici provinciali si legge ancora nel dossier hanno agito in solitudine, in modo disomogeneo e unilaterale». A Beltrame sugli errori nelle graduatorie risponde Zonta: «Le graduatorie non sono sbagliate perché i sindacati hanno dato cattivi consigli. Poi, certo, chi ha dato cattivi consigli risponderà ai suoi iscritti. Quando sono state aperte le procedure, in Fvg l'Usr non rispondeva alle richieste degli utenti e non ha messo a disposizione un numero help. È inutile che Beltrame dia addosso ai sindacati. Spieghino invece come mai la prossima settimana a Udine, c'è una convocazione in cui i docenti sono chiamati in 9 scuole a scegliere un posto. Uno come fa con gli orari tutti accavallati? Non sono mica ubiqui. E non basterebbe neanche essere trini, essere noni non è dato». Zonta spiega anche che i sindacati stanno valutando l'ipotesi di «andare in Procura» perché «non è stato messo a disposizione un posto di direttore dei servizi generali a Trieste» e poi «sono stati distaccati dalle scuole in utilizzo presso gli Uffici scolastici provinciali degli assistenti amministrativi senza accordo sindacale». «Che vadano pure», replica Beltrame, certa di aver agito nel modo corretto.

Se le nomine sono state poche a Udine, spiega la dirigente dell'Usp Fabrizia Tramontano è anche «perché abbiamo avuto molte defezioni. Abbiamo convocato tanto per dare poco. Oggi (ieri ndr) stiamo continuando a scorrere le graduatorie di materne e elementari dove erano avanzate in prima convocazione 300 supplenze». I numeri? «Alle prime convocazioni per primaria e infanzia, a fronte di 494 candidati sono state conferite 173 nomine», che vuol dire 320 forfait. «Le convocazioni in presenza, decise per assecondare la richiesta dei sindacati, inevitabilmente rallentano le procedure, perché abbiamo dovuto contingentare, con numeri elevati e tempi stretti». Dietro questa montagna di assegnazioni solo due funzionari dedicati, dice. «I miei collaboratori lavorano qui da anni, ma sono rimasti in pochissimi a fare attività che prima facevano in tantissimi. Ci siamo trovati ad affrontare una procedura nuova e complessa con un organico scarso e in un periodo di emergenza sanitaria. Ma siamo in linea con le tempistiche di molti altri uffici italiani». C'è chi, fra i precari, non crede alla giustificazione della chiavetta guasta. «Il fatto di averlo dichiarato pubblicamente ci ha esposto a critiche. Ma lo abbiamo fatto in onore alla trasparenza. Abbiamo sospeso la convocazione il 22, ma il 24 già c'era il nuovo calendario. Ci dispiace per l'incidente informatico e ci dispiace anche che ci sia chi pensa che non sia vero. La nostra trasparenza ci si sta ritorcendo contro».

