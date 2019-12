Udine, in stazione a gennaio il via ai lavori per gli ascensori

TRENI

UDINE Sopralluogo ieri a Udine dell'assessore regionale Graziano Pizzimenti per fare il punto sui lavori in stazione. Sono appena terminati infatti gli interventi di innalzamento a 55 centimetri del marciapiede a servizio del quinto e sesto binario. Iniziato a giugno 2019, l'intervento ha richiesto l'impegno di circa un milione e 400mila euro da parte di Rfi. A quanto fa sapere l'azienda, nei prossimi giorni saranno eseguiti alcuni lavori di finitura e a gennaio 2020 si partirà con la realizzazione dei due vani ascensore, operazione che si prevede di ultimare entro giugno 2020 per un importo ulteriore di 450mila euro. Lo scorso 6 dicembre sono terminati anche i lavori di manutenzione e innalzamento del marciapiede del primo binario di Pontebba (circa 500mila euro). Ma Rfi ricorda che di recente sono stati innalzati i due marciapiedi di Pordenone e tutti quelli di Trieste Centrale, per un importo complessivo di circa otto milioni di euro. A oggi le stazioni con marciapiedi alti 55 centimetri in Fvg sono 14: Trieste airport, San Giorgio di Nogaro, Palmanova, Cormons, San Giovanni al Natisone, Manzano, Basiliano, San Vito al Tagliamento, Aviano e Venzone. A ottobre sono stati attivati i tre nuovi ascensori di Tarvisio Boscoverde, entro la fine dell'anno Rfi promette che entrerà in funzione anche quello di Gemona del Friuli. Anche questi impianti si aggiungono a quelli già in servizio nelle stazioni di Pordenone (2 ascensori), Trieste Airport (2 ascensori e 4 scale mobili) e San Giorgio di Nogaro (2 ascensori). In altri impianti l'accesso ai treni è facilitato da rampe alternative alle scale: Palmanova, San Giovanni al Natisone, Basiliano e San Vito al Tagliamento. «I lavori da parte di Rfi proseguono celermente e a breve la stazione ferroviaria di Udine sarà una stazione pienamente accessibile», commenta Pizzimenti.

