AMBIENTE

UDINE Udine ha un nuovo polmone verde: un bosco urbano da circa 3 mila metri quadri in cui sono state messe a dimora oltre 1.300 piante. La nuova area, localizzata a Udine Est non lontano da dove sorgeva Cascina Mauroner, è stata inaugurata ufficialmente ieri e rappresenta il primo bosco urbano della città. Un progetto fortemente voluto dal sindaco Pietro Fontanini, realizzato dalla società benefit Arbolia (creata nel 2020 da Snam e Fondazione Cdp per dar vita a nuove aree verdi, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei territori), e sostenuta anche da due sponsor privati: Icop società benefit e Dba Pro. «Definitivamente tramontata la stagione delle colate di cemento e dei mega centri commerciali per Udine ha commentato il sindaco Pietro Fontanini -. La creazione di questo polmone verde garantisce una boccata di ossigeno per i residenti, sia in termini ambientali e sanitari che sotto il profilo della vivibilità. Nel ringraziare i partner del progetto, ricordo che Udine continua a investire nel verde anche in altre zone della città, con un altro bosco urbano nell'area sud della città, nell'ex caserma Piave e con numerose piantumazioni. Ambiente e innovazione sono le direttrici prioritarie e irrinunciabili per questa amministrazione, in linea con le priorità indicate dall'Europa».

ESSENZE

La cintura verde, situata all'interno di un contesto residenziale con circa 6 mila persone, conta su 1.360 alberelli, di differenti specie arboree (come olmo campestre, farnia, cerro, roverella, bagolaro, frassino maggiore, tiglio, acero campestre, acero montano, carpino bianco, ciliegio, pero selvatico, nocciolo, salicone, orniello, leccio) e arbustive (biancospino, sanguinella, sambuco nero, viburno lantana, ligustro, fusaggine, prugnolo, rosa canina, spino cervino), privilegiando la flora locale. Questo vero e proprio polmone contribuirà a pulire l'aria dall'inquinamento: a regime, infatti, potrà assorbire fino a 148 tonnellate di anidride carbonica in 20 anni e fino a 399 chili di polveri sottili all'anno. Arbolia si occuperà anche della manutenzione per i primi due anni del nuovo bosco urbano che, oltre a migliorare la qualità della vita in città, consentirà di mitigare la temperatura durante le giornate estive. «Con questo intervento, Arbolia realizza il suo primo progetto di forestazione in Friuli Venezia Giulia - ha commentato Alessandro Vezzil, Consultant Renovit e Arbolia -, grazie al lavoro sinergico con il Comune di Udine e al contributo di due aziende radicate sul territorio e molto attente ai temi della sostenibilità ambientale. Arbolia prosegue nella creazione di nuove aree verdi in tutta Italia, promuovendo occasioni di sviluppo sociale ed economico per le comunità e i territori». Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti delle due società: Piero Petrucco, ad della Icop e Stefano De Bettin, fondatore e ad di DBa pro.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA