UDINE Fra le decine di storie passate davanti agli occhi dei volontari dell'unità di strada della Cri, c'è anche qualche happy end. Come racconta il vicepresidente del comitato udinese Andrea Spinato, un caso è quello dell'ex badante rumena, finita in strada e con la schiena malconcia quand'era rimasta senza lavoro. «Non aveva maturato abbastanza anni per poter avere la pensione e, facendo un lavoro usurante, si era ammalata. Attraverso i servizi sociali del Comune e le associazioni culturali, siamo riusciti a ricongiungerla con la sua...