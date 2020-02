INQUINAMENTO

UDINE Udine e Pordenone nella lista nera delle 52 città che nel 2019 hanno superato il limite previsto per l'ozono (O3), stabilito in 25 giorni nell'anno solare, A disegnare la mappa dell'inquinamento da polveri sottili è il dossier di Legambiente Mal'aria di città. Dopo le polveri sottili, l'ozono è l'inquinante atmosferico che per tossicità e per i livelli di concentrazione che possono essere raggiunti incide maggiormente sulla salute umana. Nell'anno appena passato, dunque, sono ben 52 le città italiane che hanno superato i 25 giorni, come prevede la legge, con una concentrazione superiore a 120 microgrammi/metro cubo con le città della Pianura padana in cima alla classifica di cui fanno parte anche Udine con 31 e poco sotto Pordenone con 29. Se poi si va a guardare la media dei giorni di superamento negli ultimi 3 anni, come richiesto dalla normativa vigente, lo sforamento è ancora più alto con 41 giorni per il capoluogo friulano e 43 per Pordenone. Tra spinte ambientaliste e necessità di non incappare nelle ordinanze di limitazioni al traffico, diventa difficile anche scegliere la quattro ruote che soddisfi tutte le esigenze. Legambiente apre una riflessione anche su questo tema, con il 2019 si è aperta una stagione a dir poco caotica e delicata per l'industria dell'auto e il 2020 appena cominciato si preannuncia non da meno. Fase caotica e ricca di cambiamenti che, inevitabilmente, si ripercuoterà anche sulle scelte dei consumatori riporta il dossier, ricordando che a breve entreranno nuovi standard antinquinamento a livello europeo. In regione, almeno nel 2019, è andata meglio per le Pm10 con Udine e Pordenone fuori dalla black list e un passo avanti per la seconda che solo due anni fa chiudeva proprio questa classifica con 39 giornate, quando il limite annuale è di 35 giorni. Legambiente snocciola qualche ricetta per migliorare la nostra aria, a partire dal potenziamento del trasporto pubblico locale e politiche disincentivanti per l'utilizzo delle auto private nei centri urbani. Nelle città occorre poi ripensare l'uso di strade, piazze e spazi pubblici adattandoli in funzione delle persone e non delle auto, pensando a interventi di arredo urbano, la creazione di ampie zone 30 e nuovi spazi verdi. Non mancano le proposte per ridurre l'uso dell'auto, come sconti per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici per favorire la multimodalità di spostamenti nei centri urbani. Buone pratiche che passano anche dalle mura domestiche, dove bisogna fare attenzione a quale fonte si usa per riscaldare la casa e dall'agricoltura con l'effettivo monitoraggio delle pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca (e di conseguenza la formazione di particolato) e promuovere buone pratiche che favoriscano le iniziative agroalimentari e di allevamenti a basso impatto ambientale.

Lisa Zancaner

