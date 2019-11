Udine dice addio in Duomo a Penelope

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIAUDINE C'è chi arriverà con un fiore, chi con un disegno, chi con un ricordo da leggere o un pensiero da dedicarle. Oggi pomeriggio Udine si fermerà per l'ultimo saluto alla piccola Penelope Cossaro, la bimba di 7 anni morta giovedì pomeriggio dopo essere stata travolta dall'acquasantiera della chiesetta di Santa Chiara. Alle 15.30 parenti, compagni di scuola, insegnanti, amici si ritroveranno nella Cattedrale per i funerali dell'allieva dell'Uccellis. E proprio per dare la possibilità a tutti di stringersi attorno alla...