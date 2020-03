SOLIDARIETÀ

UDINE Da cinque a 160 volontari in una decina di giorni. Attivi a Udine, ma anche a Pordenone e presto a Trieste. «Una catena di solidarietà fortissima», innescata dal progetto Udine a casa, rete di sostegno per anziani e persone in difficoltà nell'era del contagio. Le parole sono di Filippo Veronese, vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Udine, partner dell'iniziativa con la stessa associazione degli industriali friulani che l'ha patrocinata e ad altre aziende private che hanno sostenuto il progetto con delle donazioni. «All'inizio a fare le prime commissioni, a portare la spesa o i medicinali, eravamo Giovanni Riccardi e io. Poi ci sono state le uscite sui media, ho coinvolto Confindustria, Confartigianato e Confcommercio. Si sono messe a disposizione diverse imprese importanti e la cosa è cresciuta, con un passaparola iperveloce. Siamo partiti in cinque, con mia moglie. Oggi siamo in 141: imprenditori, studenti, commercianti, c'è un po' di tutto. E continuano ad arrivare ogni giorno».

Del gruppo, «120 circa sono su Udine e zone limitrofe, una ventina a Pordenone, dove il servizio è già attivato, e una ventina a Trieste, dove stiamo lavorando per attivarlo». C'è un numero da chiamare (per Udine, 0432 1638251, per Pordenone e Trieste 04341697386) per smistare le richieste. Da quando il servizio è partito, «abbiamo ricevuto 120 telefonate in poco più di una settimana. Alcuni non avevano capito bene all'inizio: per esempio, c'è stato chi chiedeva punture per il padre novantenne. Ma i più hanno compreso cosa facciamo. Su oltre un centinaio di consegne, l'80% ha riguardato la spesa, il 20% la consegna dei farmaci. Ci hanno chiamato anche persone con patologie importanti che necessitavano di certe medicine e non potevano uscire. Più di tutto ha funzionato il passaparola fra farmacie e medici di base, oltre agli articoli classici». Essere dei cani sciolti, «un gruppo di volontari che con autocertificazione possono aiutare persone che non hanno nessuno», ha aiutato ad avere meno pastoie burocratiche. Il servizio, spiega Veronese, è decollato anche a Pordenone da qualche giorno. «Abbiamo immediatamente contattato il presidente di Unindustria Michelangelo Agrusti e ci ha confermato la volontà di darci il patrocinio; visto che tardava ad arrivare mi sono mosso con dei volontari pordenonesi perché gli aiuti non possono aspettare. Il riscontro è incredibile. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto da soli, come nel modello terremoto. Alla fine è quello che funziona. Ci riempie il cuore a ogni singola consegna. Le persone sono entusiaste. In alcuni casi si è creato un tale legame fra anziani e volontari, che ormai li contattano direttamente».

Anche il comitato di Udine della Cri è attivo per distribuire ii farmaci. «Abbiamo fuori due squadre al mattino e due al pomeriggio. Abbiamo cominciato una settimana fa: oggi distribuiamo una media di 20 farmaci al giorno. In una settimana, a sabato scorso, avevamo distribuito 130 borse di medicinali e 50 borse della spesa, oltre a 300 borse di viveri di prima necessità consegnate a persone che seguiamo normalmente». Impiegati 70 volontari delle 11 sedi provinciali. La Cri, d'intesa con Cgil, Cisl e Uil, ha anche avviato all'ex caserma Friuli a Udine un mini laboratorio artigianale per la produzione di mascherine di tipo chirurgico, grazie al supporto di un'azienda di Sedegliano che ha messo a disposizione le attrezzature e di una ditta di Treppo che ha fornito gratis il materiale. La volontà è di coinvolgere «lavoratori in cassa integrazione, lavoratori esperti tessili, volontari Cri» e chiunque voglia contribuire».

