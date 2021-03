CONSIGLIO COMUNALE

UDINE Trieste ha il Porto Vecchio, Udine cos'ha? «Libri dei sogni», secondo il consigliere Pd, Carlo Giacomello; «Fuffa», nella forma meno poetica di Enrico Bertossi (Prima Udine).

L'opposizione, ieri in Consiglio, ha attaccato il progetto Udine 2050, che prevede l'interramento della ferrovia dall'ex Safau allo scalo merci di via Buttrio (600 milioni): «Noi ci candidiamo per il Recovery Fund ha detto Pietro Fontanini -; se non arrivano quei soldi potrebbe benissimo essere finanziato da Rfi». Il tema è stato sollevato dallo stesso Giacomello, che ha chiesto se Palazzo D'Aronco avesse previsto altre forme di finanziamento (dato che l'Ue chiede che il 70% delle opere debbano essere completate per il 2023) o altre proposte per il Recovery. «Abbiamo in programma un incontro a Roma ha continuato il sindaco -, per vedere quali sono le intenzioni di Rfi. Speriamo che il progetto sia accolto nella sua pienezza e possa trovare compimento, che non sarà ovviamente nell'arco di due anni. E speriamo che tutto il consiglio lo condivida. È un piano ambizioso che porterà grandi benefici».

«Insomma ha risposto Giacomello -, Udine dovrà accettare che col Recovery non avrà nulla». Una posizione condivisa da Bertossi: «La cosa più sconvolgente è la totale assenza della città su questa partita: è stato preso un progetto a grandi linee presentato da un docente universitario. Su cosa dobbiamo essere d'accordo? Su un progetto che non avete?».

La minoranza non ha risparmiato critiche nemmeno al bilancio 2021, accusandolo di non tenere conto della situazione emergenziale (Cinzia Del Torre, Pd); di non avere una strategia per il futuro (Bertossi), di essere deludente (Enzo Martines, Pd). A rispondere, è intervenuto lo stesso Fontanini. «Abbiamo ereditato la disgrazia delle Uti, così come il problema della sicurezza, frutto di alcune politiche della sinistra ha detto -, ma nel 2019 siamo partiti con nuovi progetti, come il porta a porta per affrontare l'emergenza ambientale; abbiamo realizzato via Mercatovecchio; abbiamo dato spazi alle attività commerciali e creato Udine sotto le stelle; abbiamo programmato grandi eventi, come la mostra a Casa Cavazzini. Abbiamo operato senza paura e continueremo a farlo, con nuove piste ciclabili, la salita al Castello, aumentando il personale, creando anche nuovi posti di lavoro».

«È un bilancio serio e responsabile ha detto l'assessore al Commercio, Maurizio Franz -, che vede attenzione ai conti, ma anche pressione fiscale contenuta, varie agevolazioni e investimenti». Assieme al bilancio, sono stati approvati diversi ordini del giorno, tra cui quello per l'implementazione delle telecamere a Paderno, Sant'Osvaldo e San Domenico (Lorenza Ioan, Lega); quello per il supporto alle associazioni a sostegno della vita (come il Cav) e la creazione di un tavolo sulla natalità (Giovanni Govetto ed Enrico Berti, Fi); quello per la realizzazione, con la Camera di Commercio, di una piattaforma e-commerce a sostegno dei negozi di vicinato (Rosaria Capozzi, M5S).

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA