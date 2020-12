IN CITTÀ

UDINE (al.pi.) Il maltempo ha fatto crollare un pezzo del muro di cinta dell'Educandato Uccellis a Udine. A cedere è stata una porzione di recinzione in pietra lunga circa una decina di metri e alta quasi quattro e i sassi hanno invaso il marciapiede e parte della carreggiata di viale della Vittoria. Il crollo è stato notato nella notte tra martedì e mercoledì, da una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli, che ha avvertito i Vigili del Fuoco poi intervenuti per liberare la strada, transennare e mettere in sicurezza l'area. «Si tratta di una parte del muro di cinta ha spiegato la preside dell'Uccellis, Anna Maria Zilli - nell'area del cantiere, recintata e ferma da parecchi anni perché i lavori sono bloccati, per cui la sede non può usufruire degli spazi che sarebbero preziosissimi. È stata messa in sicurezza verso l'esterno, all'interno lo è già perché delimitata dai lavori, ed è stato avvertito l'Ente di decentramento regionale, cui compete la manutenzione, per lo sgombero e il ripristino quanto prima del muro. Nei prossimi giorni, ci sarà un controllo di tutta la parte perimetrale per verificarne la staticità». Come detto, il tratto di recinzione che ha ceduto è all'interno di un cantiere ormai fermo da troppo tempo (in ballo ci sono stati anche dei contenziosi tra l'allora ente competente, la Provincia di Udine, e la ditta che aveva vinto l'appalto): «Risale ormai a circa 12 anni fa ha raccontato la dirigente - ed era partita come ristrutturazione dell'ala dell'edificio storico dell'Uccellis nel cuore della città. La struttura necessitava di interventi, poi i lavori si sono interrotti e questo ha comportato per noi tantissimi disagi che stiamo supportando e sopportando assieme al personale, alle famiglie e ai ragazzi. Di fatto, ci manca metà scuola di pertinenza. Dove potevamo abbiamo lasciato gli spazi ad uso aule, così gli uffici sono stati tolti e siamo in affitto in altri locali. I ragazzi grandi sono disseminati in città: la nostra è una scuola diffusa, ma non a causa del Covid, né scelta e neppure non perché aumentano indirizzi o gli iscritti. Anzi. Da anni, abbiamo persone che chiedeno di poter iscrivere i figli alla scuola primaria o secondaria di primo grado o al Liceo di scienze umane e purtroppo dobbiamo rispondere che non abbiamo disponibilità. Le richieste, però, sono tante, anche perché il convitto riesce ad offrire servizi di cui le famiglie hanno bisogno, a fronte di costi contenuti perché è un istituto statale. Siamo diffusi in città perché la nostra sede non è agibile e questo comporta disagi. Basti pensare ai percorsi liceali, che hanno collocazioni diverse e non è facile organizzare la vita convittuale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA