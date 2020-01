LA VICENDA

TOLMEZZO Rintracciata e denunciata la ventitreenne carnica che, secondo le accuse che le vengono contestate dagli inquirenti, lo scorso 9 dicembre avrebbe messo a ferro e fuoco alcuni locali della casa di riposo Azienda di servizi alla persona San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo. I carabinieri della stazione del capoluogo carnico sono arrivati a lei grazie ad alcuni accertamenti seguiti alla denuncia dei responsabili dell'Asp.

In quell'occasione, tra le 22 e le 22.30, ignoti si erano introdotti nella casa di riposo, probabilmente prima della chiusura delle porte di sicurezza, devastando la vetrina di un distributore di bevande, aprendo l'acqua da un idrante per poi strappare dai muri due estintori e spargerne il contenuto lungo i corridoi, imbrattando, infine, i muri e alcuni mobili con scritte in vernice bianca nelle quali compariva spesso la parola moon.

Durante il sopralluogo effettuato dai militari dell'Arma, lungo i corridoi erano stati rinvenuti avanzi di cibo e fluidi corporei verosimilmente riconducibili a chi aveva bivaccato nella struttura prima di provocare un danno che secondo le prime stime avrebbe raggiunto l'importo di alcune migliaia di euro. La mattinata successiva una persona era stata sorpresa dal personale dell'Asp rannicchiata dietro un'uscita di emergenza. La ragazza, messa alle strette, era poi scappata, scavalcando la recinzione e imprecando. L'accaduto aveva sollevato sconcerto sia tra il personale della casa di riposo, sia nella cittadinanza, per la quale l'istituto rappresenta un punto di riferimento nella realtà locale. A seguito delle indagini si è appreso che la ventitreenne, già finita nei guai in passato per episodi simili, avrebbe utilizzato l'istituto come riparo dopo aver perso l'autobus per rientrare a casa. In quell'occasione la giovane avrebbe assunto consistenti quantità di bevande alcoliche.

