Tutti in coda verso il mare Caos al Lisert, oggi allerta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE È scesa sotto i cinque chilometri soltanto dopo le 17.30 di ieri la coda alla barriera di Trieste Lisert, da dove transitano i turisti diretti verso la Slovenia e la Croazia. Piuttosto congestionata, per tutto il giorno, anche la circolazione sulla A4 Venezia-Trieste, dove si sono registrati code e rallentamenti lungo tutto il tratto compreso fra Meolo e Villesse in direzione Trieste. Elevati i transiti anche al casello di Latisana, così come a San Donà di Piave, casello utilizzato soprattutto da chi è diretto a Jesolo. I...