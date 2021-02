IL PIANO

UDINE A dicembre 2020 la Regione ha varato un piano investimenti per luoghi particolarmente significativi e importanti a Udine, Pordenone, Gorizia, Monfalcone e Trieste e un mese dopo, cioè questa settimana, la Commissione regionale cultura del Friuli Venezia Giulia istituita nel 2015 dal Ministero dei beni e delle attività culturali ha dichiarato d'interesse culturale una delle realtà che sarà oggetto di investimento: gli edifici e il parco dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo a Udine, cui la Giunta regionale ha destinato 25 milioni. La Commissione ha inoltre dichiarato di interesse culturale il municipio di Campoformido e Villa Spezzotti a Tarcento, l'ex fabbricato passeggeri delle stazioni di Strassoldo in Comune di Cervignano e di Valvasone, il magazzino 33 e l'edificio 133 del Porto di Trieste. Tale pronunciamento porta con sé alcuni vincoli, tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione degli immobili interessati, che non potranno essere abbattuti o radicalmente modificati, ma riattati affinché le loro peculiarità si conservino.

Se per gli edifici del Porto Vecchio di Trieste ciò non sarà un problema, l'assessore comunale di Udine Giovanni Barillari, designato a fare da raccordo tra l'amministrazione e l'Azienda sanitaria per studiare il piano di rilancio di Sant'Osvaldo, non intravvede problemi e, anzi, plaude al riconoscimento. «Credo che il riconoscimento dell'ex ospedale psichiatrico come luogo di interesse culturale e la conseguente tutela degli immobili storici e del parco, per l'elevato valore storico, architettonico e urbanistico, non possano che arricchire di significato e di valore l'intervento che l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi è riuscito a far sostenere dalla Regione», afferma. I dettagli di ciò che il nuovo Sant'Osvaldo dovrà diventare sono ancora da delineare, ma l'obiettivo di fondo è chiaro: «L'idea di una cittadella della salute, intesa come promozione e tutela del benessere fisico e mentale aggiunge Barillari trova ottimale collocazione in un luogo caratterizzato da un patrimonio cultuale e paesaggistico che la Soprintendenza ha riconosciuto come tali». Quanto al futuro, «daremo il nostro contributo sottolinea l'assessore comunale per realizzare una sintesi fra integrazione e formazione socio-sanitaria, desiderio di riqualificazione del quartiere e valorizzazione degli edifici e del parco in toto». Positivo anche il commento del vice sindaco di Udine e assessore ai Lavori pubblici Loris Michelini: «Senz'altro una buona notizia, che consentirà di proseguire in quell'attenzione che l'amministrazione ha già dimostrato con l'attivazione, per esempio, della Convenzione per la manutenzione e la valorizzazione del tumulo di Sant'Osvaldo tra Comune, Università di Udine e Ministero». Michelini, tuttavia sottolinea un aspetto non secondario connesso ai beni tutelati: «Sarebbe interessante che lo Stato, insieme al vincolo, mettesse a disposizione fondi per conservare e valorizzare. Ciò non accade o, almeno, non sempre. Ne è un esempio in città l'ex Frigorifero».

I NUOVI TUTELATI

Sant'Osvaldo, sviluppatosi a partire dal 1904, è ora tutelato negli edifici e nel parco «per l'importante riferimento che essi rappresentano con la storia, l'architettura e l'urbanistica, oltre a presentare rischio archeologico in sedime», per il tumulo funerario già conosciuto e per un secondo tumulo ancora da indagare. Dal provvedimento di tutela sono esclusi gli edifici di fattura più recente e di servizio. Il municipio di Campoformido, nato come scuola nel 1913, è tutelato oltre che per gli aspetti architettonici e stilistici, per l'intrinseco legame dell'edificio con le vicende connesse alla storia dell'abitato. Villa Spezzotti, realizzata alla fine dell'Ottocento e poi oggetto di radicale intervento in stile liberty, attualmente versa in condizioni di degrado e abbandono. L'ex fabbricato passeggeri della stazione di Valvasone fu inaugurato nel 1893, in concomitanza con il tratto ferroviario Casarsa-Spilimbergo; il fabbricato passeggeri della stazione di Strassoldo fu aperto nel 1917, in concomitanza con la tratta Cervignano-Palmanova.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA