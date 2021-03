IL PIANO

UDINE Le nuove restrizioni sembrano destinate a scompaginare i piani, almeno a breve termine, con il ventilato ritorno alla didattica a distanza. Ma ieri mattina, a poche ore dal confronto del presidente Massimiliano Fedriga con i vari interlocutori sulle misure che ci attendono, la Prefettura (in un confronto con Usp, Regione e gestori dei trasporti) aveva tratteggiato una mini-rivisitazione del piano per le superiori, alla luce del monitoraggio della frequentazione dei mezzi pubblici nelle scorse settimane. Al centro dell'attenzione i doppi turni di accesso e uscita dagli istituti, fortemente contestati dai presidi, che, laddove possibile, si sta cercando di ricondurre ad un orario unico. Per le lezioni in classe, in futuro, la prima candidata a tornare ad un solo turno di ingresso ed uscita è Tolmezzo, dove le verifiche hanno fornito esiti ritenuti tranquillizzanti. Ancora in fase di valutazione invece Gemona e San Daniele, che avrebbero numeri più alti di frequentazione dei mezzi, seppur sempre dentro i parametri. Come ha spiegato il prefetto vicario Gloria Allegretto per decidere su un ritorno al turno unico in questo caso servirebbe un periodo ulteriore di monitoraggio. «Nella videoconferenza - spiega Allegretto - abbiamo discusso del piano di rimodulazione. I numeri confermano che si può rivedere un ingresso a scuola in turno unico per la Carnia. Per Tolmezzo eravamo abbastanza intenzionati a tornare all'orario unico di ingresso e uscita che si prospettava per il 15 marzo (ma è ovvio che sulla data inciderà lo scenario prossimo venturo di chiusure ndr), mentre per Gemona e San Daniele si sta studiando la possibilità di tornare ad un solo turno, ma serve almeno un'altra settimana di monitoraggio.È stato comunque chiesto di accelerare la valutazione dei monitoraggi per non arrivare alla fine della scuola». Per Udine il ritorno all'orario unico sembra impossibile: «Non è pensabile, visto l'elevato numero di studenti. Udine resterà a doppio turno»

Marco Tommasi, dirigente del Magrini Marchetti di Gemona, sperava in una svolta più vicina anche per la Pedemontana, che ha chiesto a più riprese di poter tornare all'agognato turno unico per evitare disagi agli studenti: «Ci hanno chiesto ormai già una quindicina di giorni fa alcuni dati sul numero di studenti e sugli orari che abbiamo fornito all'azienda di trasporti. Speravamo di poter tornare al turno unico, che sarebbe una cosa adeguata. Il doppio turno ci va male, perché dobbiamo fare corsi al pomeriggio che possiamo programmare un giorno sì e uno no. Spero che prima o poi si torni all'orario unico». Ora, però, la prospettiva è di nuovo la Dad. «Purtroppo si parte sempre dalle secondarie, che sono quelle che patiscono meno contagi rispetto alle primarie e alle scuole dell'infanzia. I ragazzi più grandi sono più facili da gestire. È come se ci fosse un incidente in autostrada e si chiudesse la statale». Non nutriva troppe illusioni su un dietrofront sul doppio turno a Udine invece il dirigente scolastico del liceo classico Stellini Luca Gervasutti. Il mantenimento dello status quo, dice, «è una decisione che ci aspettavamo. Udine ha delle caratteristiche tutte particolari di concentrazione di scuole che rendono difficili passare ad un turno unico. Tutto sommato, comunque, il doppio turno - dice - è stato accettato di buon grado dalle famiglie anche in virtù di come si sono organizzate le scuole. Il disagio è abbastanza contenuto anche se ci rendiamo conto che il momento della pausa pranzo è il più a rischio per la diffusione del contagio».

