L'APPELLO

UDINE L'anno scorso, ricorda la Coldiretti del Fvg, l'episodio più eclatante si registrò a Resia: un pastore tedesco spaventò un gregge, ottanta pecore finirono in un dirupo e morirono. Anche nelle ultime settimane, tuttavia, non sono mancati, nelle zone di montagna, cani lasciati liberi, motociclisti indisciplinati che imboccano i sentieri, ciclisti che fanno altrettanto in zone vietate anche alle due ruote.

Comportamenti, quelli dei turisti, che creano preoccupazione negli agricoltori dell'Alto Friuli. «È un problema principalmente di educazione e di rispetto sottolinea il presidente regionale della Coldiretti Michele Pavan . Il turismo è fondamentale per la nostra economia e anche in quest'anno particolare, segnato dalla pandemia, le presenze in montagna sono servite a contenere la crisi di tante nostre aziende. Ma è anche giusto pretendere che gli ospiti si muovano nel territorio senza arrecare danni, facendo in particolare attenzione agli animali, bovini e ovicaprini, che sono principale fonte di sostentamento delle aziende».

«Se i turisti vanno in montagna, e sono naturalmente i benvenuti aggiunge il presidente di Coldiretti Udine Gino Vendrame , è perché qualcuno ha preparato loro un ambiente incontaminato. Il principio chiave, per tutti, dev'essere quello di rispettare chi vive e lavora a contatto con la natura. Ne va del bene di tutti i presenti».

Una segnalazione, quella della Coldiretti Fvg, mirata a sensibilizzare chi porta ricchezza in montagna, ma che deve necessariamente tenere conto delle legittime esigenze degli agricoltori, chiamati a custodire gli animali per il loro benessere, ma anche per evitare che essi possano arrecare danno. Una situazione dunque delicata che spinge Pavan, nel ruolo di presidente regionale, a proporre la disponibilità della Coldiretti Fvg, in collaborazione se possibile con Promoturismo e Cai, «per la realizzazione di un decalogo, da preparare entro la prossima stagione estiva, con un elenco di indicazioni che possano servire al turista per un più corretto comportamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

