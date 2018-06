Turista muore in spiaggia stroncata da un malore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DRAMMALIGNANO Entra in acqua per fare il bagno a Lignano Riviera e si sente male, colpita da un infarto. Vittima una donna che ha perso i sensi ed è finita sott'acqua, sotto gli occhi degli altri bagnanti che hanno dato subito l'allarme, facendo accorrere in mare i bagnini. Immediati i soccorsi da parte degli addetti al salvataggio in mare ma per la donna, una turista tedesca, non c'era ormai più nulla da fare. È successo nella giornata di lunedì, all'altezza del Bagno 5, a Lignano Riviera. La donna, di ottantadue anni, residente in...