Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOUDINE Via libera agli alberghi ecocompatibili, dagli alloggi su palafitte a quelli dentro le botti in legno. La Giunta regionale ha approvato in via definitiva le Specifiche, i requisiti e le modalità relativi alle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali Definiti anche i requisiti igienico-sanitari, assieme alle prescrizioni tecniche. Fissate le modalità di apertura e di esercizio e gli eventuali requisiti di...