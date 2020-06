TURISMO

TARVISIO Nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza Covid, l'estate del tarvisiano non sarà spoglia di eventi. Se i grandi appuntamenti che caratterizzavano il periodo agostano in piazza a Tarvisio non si potranno svolgere, con Alpenfest che sarà rivisto e corretto, molte saranno le occasioni per trascorrere giornate all'insegna dell'allegria e del divertimento.

Si partirà già mercoledì con E... State a Camporosso, iniziativa voluta dalla Vicinia di Camporosso in collaborazione con i commercianti, che propone un programma di manifestazioni che terminerà il 30 agosto con il tradizionale appuntamento della sagra di Sant'Egidio quest'anno organizzata dalla classe 2002. Con la chiusura al traffico di via Valcanale che sarà pedonabile, il centro della frazione si trasformerà in una grande piazzetta: luogo di ritrovo, dove trascorrere le giornate partecipando alle iniziative che andranno dalle camminate lente ai laboratori per bambini, dagli aperitivi all'animazione in strada, dalle lezioni all'aperto alle conferenze o alle proiezioni audiovisive.

EIN PROSIT SUMMER EDITION

A luglio ci sarà anche l'appuntamento con Ein Prosit Summer Edition che, tra il 24 e il 26 luglio, regalerà tre giorni di turismo esperienziale. Così come nel format originale ideato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, escursioni nel territorio, cultura e gastronomia saranno le parole chiave dell'evento che vedrà la partecipazione di alcuni grandi Chef di montagna pronti a proporre non solo i piatti della loro cucina ma che saranno protagonisti anche di masterclass dedicate.

PIAZZA PROTAGONISTA

A farla da padrona sarà comunque la piazza di Tarvisio che non poteva essere lasciata deserta. «Il calendario degli eventi, tutti gratuiti, è in via di definizione - spiega Antonio Petterin, assessore agli eventi - ma tutto dovrebbe essere pronto entro mercoledì. Quest'anno abbiamo preferito non dare la piazza a nessuna associazione e non allestire chioschi così da venire incontro ai ristoranti che stanno soffrendo la crisi. Avremo però un palco, dove ci saranno animazione, musica e incontri». Ad aprire ufficialmente i festeggiamenti di questa particolare estate tarvisiana sarà, l'1 e il 2 agosto, Tarvisio Young, manifestazione dedicata alle band locali ed emergenti organizzata in collaborazione con la No Borders Tree House. «Durante la settimana a partire dalle 18, ci saranno altri appuntamenti con la piazza che si trasformerà in un grande giardino con fioriere, gazebi e un megaschermo dove saranno proiettati spot pubblicitari dedicati alla zona». Il mega schermo servirà anche per gli appuntamenti settimanali con il cinema all'aperto «con film che, con inizio alle 21, cercheranno di soddisfare un po' tutte le fasce d'età».

ALPENFEST LIGHT

Alpenfest, come detto, sarà rivisto e corretto con un'edizione light prevista dal 10 al 16 agosto: «si svolgerà nei ristoranti che avranno menu a tema e musica itinerante. Il via ufficiale dovrebbe essere dato il 10, con una cena d'inaugurazione lungo via Roma». La grande novità, infatti, sarà la chiusura al traffico proprio di via Roma: «Su richiesta dei commercianti, sarà chiusa dalle 17 alle 21, tutti i weekend da fine luglio a metà agosto».

CONCERTI E CULTURA

La piazza ritornerà a ospitare anche grandi concerti: due inseriti nel circuito di Carniarmonie, altri due come appendice del No Borders Music Festiva. «Al momento potremo ospitare dalle 400 alle 500 persone e quindi saranno appuntamenti fino a esaurimento dei posti disponibili, ma probabilmente da metà luglio ci saranno variazioni normative e le cose potrebbero cambiare». A chiudere l'estate tarvisiana sarà poi la dodicesima edizione del Kugy Mountain Film Festival che si terrà dal 20 al 23 agosto in varie località, tra cui proprio la piazza di Tarvisio.

BAITE APERTE RADDOPPIA

Ad agosto da non perdere sarà anche l'appuntamento con Baite Aperte in Val Bartolo che, in virtù dei grandi spazi che consentono il distanziamento sociale, quest'anno raddoppia. La sedicesima edizione dell'evento organizzato dall'associazione 100% Valcanale, proporrà una versione estesa con due fine settimana (dal 14 al 16 e dal 22 al 23) in cui poter gustare, all'interno delle baite, piatti tipici della tradizione casalinga locale e godere della natura incontaminata di questa valle posta sopra Camporosso.

Tiziano Gualtieri

