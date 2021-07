Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMAZIONELIGNANO Accordo tra l'Ente di decentramento regionale (Edr), il Comune e l'Istituto Mattei di Latisana, per l'attivazione a partire dall'anno scolastico 2021/2022 dell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera', che avrà sede all'Istituto tecnico per il turismo Savorgnan di Brazza di Lignano. «Un traguardo che rientra nel percorso caratterizzante di una Regione orientata a valorizzare le competenze e a...