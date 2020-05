TURISMO

LIGNANO Questa non sarà una stagione come le altre, a Lignano, ma una stagione di transito. Con la necessità di regole e paletti nuovi. «Ho adottato una nuova ordinanza che entrerà in vigore domani 4 maggio dice il sindaco Luca Fanotto perché ci sono ancora delle limitazioni da rispettare. L'ho pure concordata anche con i concessionari spiaggia, per quanto riguarda l'arenile, perché non sappiamo quando si potrà aprire al pubblico. Mancano tuttora tutte le disposizioni. Tale provvedimento servirà ad evitare quanto accaduto domenica 8 marzo, quando Lignano è stata presa d'assalto da migliaia di pendolari invadendo anche il bagnasciuga per una passeggiata all'aria aperta, vista la bella giornata di sole. È necessario garantire la sicurezza di tutti e soprattutto per non compromettere l'avvio della stagione turistica. Tutti hanno voglia di aprire, ma tuttora mancano ancora da parte del governo i protocolli sanitari».

Fino a ieri, conferma Manuel Rodeano, presidente della Lisagest, la società che gestisce gran parte dell'arenile di Sabbiadoro «nessuno ha in mano disposizioni certe su come comportarsi per essere in regola. Come Lisagest siamo da qualche settimana in pieno lavoro per predisporre la spiaggia nel miglior dei modi, ma non abbiamo ancora nessuna disposizione sul come procedere, pertanto non sappiamo quando potremo partire. Da settimane aspettiamo le linee guida e quando arriveranno sarà sempre troppo tardi, ma meglio tardi che mai. Allora sarà indispensabile predisporre un piano di lavoro per attuarle, perché non si possono fare dall'oggi al domani. Per poter operare abbiamo concordato una bozza di protocollo con Promoturismo Fvg che è stato sottoposto alle autorità competenti, ma a tutt'oggi non sappiamo né come, né quando giungeranno risposte e questo preoccupa non poco gli operatori del settore. Ho avuto notizie verbali da parte di alcuni albergatori e commercianti conclude Rodeano - che, visti i ritardi delle disposizioni governative, difficilmente apriranno le attività. Alcuni hanno pure la paura che una volta aperto, con non poche spese, se un dipendente oppure un cliente, dovesse disgraziatamente risultare positivo al Covid-19, gli potrebbero far chiudere il locale e questo sarebbe un danno». Intanto anche in questo fine settimana sono stati intensificati tutti i controlli sia all'ingresso della penisola, sia lungo le strade interne della città. Oltre carabinieri, polizia e vigili urbani anche gli uomini della Capitaneria di Porto.

Da domani fino al 17 maggio compreso, continuerà la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, la pista arginale Lungolaguna Trento, tutte le aree da gioco e di allenamento sportivo pubbliche o aperte al pubblice. Vietato l'ingresso pure lungo tutti gli 8 chilometri di spiaggia e delle relative aree da gioco. Consentito l'accesso al cimitero con l'obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone, purché muniti di idonea misura di protezione di naso e bocca e con guanti. Altre misure sono illustrate con apposita cartellonistica all'ingresso del camposanto. Questi gli orari per accedere al cimitero: lunedì dalle 14 alle 17 da martedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

