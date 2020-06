TURISMO

LIGNANO Il turismo lignanese è ripartito alla grande. Il weekend appena trascorso ha visto una notevole affluenza di turisti italiani e stranieri. I pubblici esercizi dei centri di Sabbiadoro e Pineta, punto di ritrovo di molti giovani, hanno fatto registrare presenze come in piena stagione e sempre nel rispetto delle nuove regole. A tenere a bada questa marea di giovani che non vedevano l'ora di scatenarsi dopo mesi di super ristrettezze, erano presenti diverse pattuglie di polizia, carabinieri e Polizia locale. «Sono stati fatti alcuni richiami dice il comandante della Polizia locale Alberto Adami , ma nessuna multa, i giovani hanno saputo divertirsi seguendo le regole e questo fa piacere». Sabato sera è stato aperto per la prima volta quest'anno il Kursaal di Riviera che ha fatto registrare molte presenze. Il Charlie e altre discoteche apriranno nei prossimi giorni. All'ora di pranzo e cena pizzerie e ristoranti sono stati presi d'assalto da un'improvvisa marea di turisti. Con l'apertura delle frontiere, avvenuta martedì 16 giugno, si cominciano a vedere parecchie auto con targa straniera in particolare Austria e Germania, ci sono pure talune autovettura con targhe dei paesi dell'est.

TRAFFICO

Le strade dei centri di Sabbiadoro e Pineta in questi giorni sono piene di macchine tanto che è iniziata la corsa alla ricerca di qualche angolino per parcheggiare l'auto. Sono saltati gli importanti weekend di primavera, dicono gli operatori: Pasqua, ponte del primo maggio, Ascensione, quello di Pentecoste che per gli ospiti d'Oltralpe rappresenta come il ferragosto per gli italiani e Corpus Domini. Questo ha comportato sostanziose perdite economiche, ma gli esercenti sono fiduciosi nelle presenze di luglio e agosto, anche se quanto è stato perso sarà molto difficile da recuperare. Ieri nel primo pomeriggio le nubi hanno preso il sopravvento su un sole pallido, ma nonostante ciò in spiaggia c'erano parecchi bagnanti fino a sera. «La stagione è stata avviata non senza difficoltà oggettive dice il sindaco Luca Fanotto - ma abbiamo la volontà di portarla a termine nel migliore dei modi. Abbiamo adottato tutte le norme necessarie per garantire ai turisti la massima sicurezza sanitaria. Chi sceglie Lignano per la vacanza deve sentirsi sicuro. Entro breve saremo pronti, con un palinsesto di manifestazioni all'interno dell'Arena Alpe Adria per dare un'offerta di intrattenimento diversa ai nostri ospiti». Sul fronte salute, «da alcune settimane è stato avviato il servizio di Primo soccorso di Sabbiadoro la cui apertura, generalmente era prevista durante il periodo delle festività pasquali, ma causa la pandemia era stata rinviata. Il Pronto soccorso è aperto 24 ore su 24, con guardia medica turistica. È inoltre dotato di attrezzature specifiche per la sanificazione delle ambulanze. Dal primo luglio, sarà presente anche una seconda ambulanza. Quest'anno sarà attivo anche il servizio di taxi sanitario per quanti dovessero presentarsi agli operatori della struttura con sintomi da Covid-19: in tal caso verranno subito scortati all'ospedale di Latisana per tutti i test e le cure».

LA POLEMICA

Dura presa di posizione del presidente della Lisagest Manuel Rodeano La notizia del posizionamento della cartellonistica relativa al divieto di stazionamento sulla battigia ha scatenato, come prevedibile, una tempesta di commenti. «Alcuni di condivisione e plauso dice Manuel Rodeano presidente Lisagest - altri gratuiti ed inutili, dovuti certamente alla mancanza di conoscenza del problema». «Voglio quindi dare delle indicazioni che agevolino una visione d'insieme della questione e diano modo di esprimere pareri sensati. L'ordinanza sindacale riportata nei cartelli ribadisce un divieto già vigente da decenni, mai veramente messo in pratica per il quieto vivere. Dà seguito a quanto previsto dai Dpcm e dalle linee guida in tema di profilassi e distanziamento sociale. Vuole quindi evitare situazioni di assembramento. Non si tratta di puntiglio o dispetto ma di buonsenso prosegue Rodeano - i contagi non sono affatto finiti. L'accesso al mare è libero come lo era prima, si può nuotare, passeggiare e correre sul bagnasciuga, è vietato sostarvi con materiale di spiaggia».

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA