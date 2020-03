LA GRANDE CRISI

UDINE È il settore che ha visto sfumare nell'arco di pochi giorni, quando non di poche ore, l'80% degli affari di questo periodo e al quale la Regione si appresta a rispondere con la messa a disposizione di 14,5 milioni. Per cominciare. Con questa dotazione ieri l'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, ha incontrato i rappresentanti delle attività turistiche del Fvg, per «affrontare la fase di emergenza e quella successiva», ha affermato al termine, pur prudente su quel che verrà.

Ieri, del resto, proprio Bini ha dovuto decidere la chiusura anche degli Info Point regionali, disponibili per informazioni solo via telefono e posta elettronica. «Intanto dobbiamo uscire da questa condizione surreale ha considerato a margine . Poi focalizzeremo le azioni più adatte e incisive rispetto al tempo e alle condizioni dai quali dovremo ripartire». La promozione del territorio sarà tema senz'altro in agenda, ha ripetuto, rispondendo così anche agli operatori turistici che hanno chiesto un piano di rilancio rivolto al mercato locale e italiano, ma ora «la priorità è la salute dei cittadini e su questo punto ho trovato piena condivisione e grandissima responsabilità da parte degli operatori».

I fondi per il comparto sono quelli previsti nel disegno di legge per l'emergenza predisposto lunedì dalla Giunta regionale e che oggi sarà discusso dal Consiglio. Milioni che la Regione ha definito «i primi», già consapevole che ne serviranno altri. Ma anche per questa quantificazione occorrerà tempo: «Siamo in attesa di conoscere quali saranno i provvedimenti messi in campo dal Governo per il settore che, per primo e maggiormente, ha subito l'impatto dell'emergenza da Covid-19», ha spiegato Bini, anticipando comunque che «su quei provvedimenti la Regione si inserirà con misure complementari, aumentando le risorse a disposizione delle imprese e degli operatori del Fvg».

Tra gli operatori, la prima misura attesa da parte del Governo nazionale è quella riguardante la possibilità di utilizzare la cassa integrazione in deroga per i lavoratori stagionali, che si trovano da un giorno all'altro inoccupati. In queste prime settimane la situazione è stata gestita attingendo a diverse misure emergenziali, ma ora i tempi si allungano, date le ulteriori restrizioni imposte dal Governo il 9 marzo. Disposizioni che stanno inducendo i ristoratori - è emerso ieri - a chiudere momentaneamente le porte dei locali, piuttosto che restare aperti nell'arco orario 6-18. Il fermo serale, infatti, impatta significativamente sugli introiti a fronte delle spese di gestione che devono essere sostenute.

Comunque, ha assicurato Bini, «ogni misura regionale sarà concordata con le categorie con cui abbiamo già aperto un tavolo permanente, che si ritroverà non appena l'emergenza sarà rientrata».

Intanto oggi si procederà al varo della legge regionale Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 che, compresi i fondi per il settore turistico, mette a disposizione del sistema economico 33,4 milioni, «cercando di includere anche le partite Iva e i liberi professionisti», ha anticipato ieri Bini. Sono infatti previsti 2,3 milioni per il comparto artigiano, 5,4 di fondi rischi, finanziati nel 2011 e nel 2012 dalla Regione presso Confidimprese Fvg e Confidi Friulia, che presentano disponibilità utilizzabili, e gli 11,5 milioni di risorse fresche, cioè non previste nel disegno di legge SviluppoImpresa che avrebbe dovuto essere approvato ad inizio marzo, disposti lunedì dalla Giunta.

