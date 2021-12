Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INTERVENTICODROIPO Nuovo sequestro ieri mattina di cinque scuolabus, eseguito dalla polizia locale a Codroipo. I mezzi anche in questo caso fanno capo alla Tundo, la ditta leccese al centro delle cronache per il mancato rispetto dell'appalto di fornitura del servizio di trasporto scolastico in numerosi comuni della regione, che ha poi portato alla rescissione del contratto. I pulmini erano parcheggiati lungo via Vittorio Veneto ed erano...