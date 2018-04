Tumori al seno, la cura si accorcia da 5 settimane a un giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀUDINE La rivoluzione in sanità si fa in Friuli Venezia Giulia. L'Azienda Universitaria Integrata di Udine (Asuiud) si doterà, a partire dal prossimo gennaio, del sistema di radioterapia stereotassica GammaPod per offrire alle donne affette da tumore alla mammella trattamenti radioterapici più brevi e altamente conformazionali. Con un impegno di spesa di due milioni di euro, l'apparecchio è già stato acquistato anche grazie a un contributo di 250mila euro da parte di Fondazione Friuli, da sempre presente e attenta alle tematiche...