Truffe web, in Friuli cresce la paura

NUOVA FRONTIERAUDINE Web-criminali sempre più abili e fantasiosi e truffe sempre più articolate: in questo contesto, denunciare o segnalare tentativi di inganno via internet diventa particolarmente importante «per non trovarsi ha detto il Questore di Udine, Claudio Cracovia -, ad agire sempre di rimessa». Il trend dei reati online segna una decisa crescita in Italia e Confcommercio Udine, percependo anche in regione un aumento di crimini informatici sempre più ingegnosi, ha organizzato un convegno ad hoc, ieri, con il Compartimento della...