Truffe a raffica, le tracce digitali incastrano i malviventi

LA VICENDAUDINE Truffe agli anziani: gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Gorizia hanno indagato, in due tranche, venti e ventisei persone. Il fenomeno, purtroppo, è dilagante e colpisce una fascia molto debole della popolazione.I RAGGIRI DEL 2016Nonni e nonne vengono presi di mira da finti avvocati, finti carabinieri, finti ispettori dell'Inps, finti tecnici di acqua, luce e gas. In provincia di Gorizia una serie di truffe del finto militare dell'Arma e del finto avvocato erano state messe a segno in particolare da maggio a...