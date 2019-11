Truffati giovani in cerca di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Decine di persone in cerca di lavoro sarebbero state truffate, dopo essere state attirate da annunci di lavoro su internet per un'attività da consulente turistico che poi sarebbe consistito nella vendita porta a porta di pacchetti Discover fly. Ai ragazzi, infatti, non sarebbe stato comunicato o sarebbe stato accennato in modo poco trasparente - a quanto emerso dalle indagini della Guardia di finanza di Gorizia - che accettando si sarebbero assunti l'obbligo di comprare un pacchetto ad un prezzo fra gli 800 e i 1800 euro, da...