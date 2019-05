«Truffa del catalogo centinaia di segnalazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Chiedono una firma per attestare la consegna del catalogo, ma, in realtà, fanno siglare un contratto ad ignari cittadini. Federconsumatori Fvg si sta occupando da diverso tempo della cosiddetta «truffa del catalogo», «una pratica seriale che vede coinvolte centinaia di persone e che oramai si presenta con sempre maggior frequenza in particolare nelle province di Udine, Trieste e Pordenone», rileva il sodalizio, che parla di «centinaia di segnalazioni» ai suoi sportelli.Il sistema ha quasi sempre uno schema analogo e...