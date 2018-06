Truffa all'Inps, trenta denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Tornano per qualche tempo nei loro Paesi di origine, chi un mese, chi molto di più. Ma si guardano bene dal comunicarlo all'Istituto nazionale di previdenza sociale italiano dal quale continuano così a percepire il sussidio di disoccupazione, pensando di farla franca; ma vengono scoperti e denunciati in stato di libertà. Sono cittadini extracomunitari, tutti residenti in provincia di Udine, radicati in regione da tempo, che sono finiti nei guai, indagati per l'ipotesi di reato di truffa aggravata. Li hanno scovati gli agenti...