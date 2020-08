LA SCOPERTA

GRADO Un ceppo d'àncora di epoca romana, lungo un metro e del peso di centocinquanta chili, è stato individuato e recuperato a Grado nello specchio d'acqua davanti al lungomare Nazario Sauro. La scoperta è avvenuta tra le Piere di Sant'Agata e le Piere di San Gottardo. La scoperta è avvenuta nel corso di una serie di ricognizioni subacquee compiute dall'assistente tecnico della Soprintendenza Fvg, Francesco Dossola (operatore subacqueo), coadiuvato dall'operatore tecnico subacqueo di Grado Stefano Caressa, a seguito del rilevamento strumentale effettuato da quest'ultimo con il Side Scan Sonar della propria imbarcazione Castorino 2. Il reperto è stato quindi recuperato, in un secondo momento, sotto la direzione del funzionario archeologo Paola Ventura per la Soprintendenza. «Il ceppo d'àncora - spiega Ventura - è stato recuperato in quanto giaceva direttamente sul fondale, in discreta evidenza, e pertanto era a rischio di dispersione. Tuttavia proprio tale circostanza impedisce di anticipare molto di più sul contesto a cui doveva riferirsi: solo mediante un'indagine sistematica sarà possibile dare un significato ai materiali ceramici, in particolare ai frammenti di anfore, di cui si è trovata una concentrazione nell'area del rinvenimento, che quindi non forniscono automaticamente una datazione al reperto». La funzionaria aggiunge che sicuramente l'àncora non è l'unica di questo tipo restituita dal mare antistante Grado; non necessariamente, infatti, si tratta di reperti connessi a relitti. Qualche ipotesi al riguardo, spiega, potrà venire dall'interpretazione dei siti subacquei già segnalati a non molta distanza, che rappresentano forse parte di ciò che rimane dell'antico scalo portuale di Grado. «La scoperta e le ricognizioni sono un inizio importante -commenta la Soprintendente Simonetta Bonomi- per studiare in modo sistematico quelli che erano il ruolo, le funzioni e le strutture della laguna di Grado in epoca romana».

