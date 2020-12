FORZE DELL'ORDINE

UDINE Potrebbe esserci stata una overdose da sostanza stupefacente dietro la morte avvenuta ieri di un 44enne di Codroipo, trovato senza vita all'interno dell'abitazione di un amico 29enne, in via Bizzis, nel comune del medio Friuli. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto in mattinata con una ambulanza, l'operaio non c'è l'ha fatta. Ad indagare ora sull'accaduto i Carabinieri della stazione codroipese. L'equipe medica e il medico legale hanno attribuito il decesso a verosimile overdose da stupefacenti, il cui tipo è ancora da verificare. Il pubblico ministero incaricato del caso ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Proprio dall'esame richiesto potrebbero arrivare elementi utili all'indagine condotta dai militari dell'arma, i quali stanno valutando anche la posizione dell'amico, proprietario dell'abitazione in cui è avvenuta la tragedia. La salma nel frattempo è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Codroipo.

VIOLENZA

A Udine invece nel tardo pomeriggio di venerdì è stata eseguita dai carabinieri del capoluogo friulano un'ordinanza di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa, a carico di un 51enne residente in città. L'uomo, originario della Nigeria, è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie 38enne. Il 29 novembre, come riferiscono i Carabinieri, l'ha ripetutamente percossa a casa al culmine di un litigio. La donna poi era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia, li poi è scattata così la procedura del codice rosso: le sono state trovate varie ferite sul corpo, con prognosi di 7 giorni. Assieme ai due figli minori è stata quindi collocata presso un centro antiviolenza. I militari dell'Arma ricordano l'importanza di denunciare sempre tali fatti e che le stazioni dei Carabinieri sono a disposizione di tutte le vittime di violenza domestica per raccogliere eventuali abusi subiti.

Ladri in azione venerdì pomeriggio nel ristorante Alla Frasca di Siacco, frazione del comune di Povoletto. A denunciare il fatto ai carabinieri di Remanzacco, che indagano, il titolare 37enne. I malviventi sono entrati nel locale forzando una finestra sul retro, nella cucina. Rubati generi alimentari, bottiglie di vino, stoviglie e merce varia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA