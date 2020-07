OCCUPAZIONE

UDINE Fare impresa all'epoca di Covid-19 e trovare un'occupazione in un periodo che ha messo in forse tanti posti di lavoro sono una priorità in quest'estate 2020. Ecco perché risaltano, tra gli appuntamenti di luglio, quelli messi in cantiere dalla Regione con l'assessorato al Lavoro.

INIZIATIVE

Si tratta di due webinar in programma il 21 e il 23 luglio, rispettivamente alle ore 16 e alle ore 15 e seguibili sul canale Youtube e la pagina Facebook della Direzione lavoro, dedicati alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e lavoro autonomo in due ambiti: turistico-agroalimentare e tecnologico-medicale. Il tema generale dei due appuntamenti è «Fare impresa in tempo di Covid. Storie di giovani imprenditori e di nuovi progetti di impresa nell'economia post Covid». Attraverso le testimonianze di giovani imprenditori che hanno affrontato in modo innovativo l'emergenza dei mesi scorsi, si farà il punto su nuovi scenari di mercato e sugli strumenti e le opportunità per fare impresa nell'economia post virus, grazie anche a servizi di supporto alle start up di imprese come il progetto Sissi 2.0, finanziato dal Fondo sociale europeo.

GLI ESPERTI

Martedì 21 luglio, per parlare della possibilità di fare impresa in ambito turistico-agroalimentare, interverranno, insieme alla vice direttrice della Direzione lavoro Ketty Segatti, Francesco Bacarini, cofondatore della Vitinera di Azzano Decimo, Alessia Berra, dell'Azienda agricola Zore di Taipana, Francesco Facchin del Big-Birra indipendente di Gemona e Alessandro Infanti, direttore generale di Ad Formandum, capofila dell'Ati Sissi.

STORIE D'IMPRESA

Giovedì 23 luglio, le storie di impresa riguarderanno il settore tecnologico-medicale, con Alessandro Nicolosi, cofondatore di M2Test di Trieste, Luca Quagini amministratore delegato di Sdg Group di Milano, Alessandro Englaro, Ad di Akuis di Amaro e Barbara Comini, coordinatrice del progetto Imprenderò Fvg.

A.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA