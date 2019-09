Trova morto a letto il suo compagno probabile una overdose di metadone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAUDINE Tornata a casa giovedì sera, lo ha trovato già addormentato. Non lo ha svegliato ed è andata anche lei a coricarsi. Ma quando ieri mattina, intorno alle 6.30, si è svegliata e si è accorta che il compagno era ancora a letto ha capito subito che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi ma per lui non c'era più nulla da fare. Un uomo, un 40enne residente in città, è morto nella notte a Udine in un appartamento nel quartiere di San Domenico per cause ancora tutte da chiarire. Arresto cardiocircolatorio la causa del...